18/07/2019

على خلفية الوضع الأمني: 43% من رجال الأعمال في غلاف غزة درسوا إغلاق أعمالهم

ذكر موقع "والاه" الصهيوني أن 43 % من رجال الأعمال في غلاف غزة درسوا إغلاق العمل في أعقاب الوضع الأمني.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه هذا الأسبوع مكتب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، فإن 33% من رجال الأعمال أكدوا أنهم تأثروا

من الوضع الأمني خلال اتخاذ القرار حول فتح مشروع في منطقة الغلاف، بينما 33% آخرون درسوا إغلاق العمل وتراجعوا عنه و10% آخرون ينوون إغلاق العمل

في المستقبل القريب جراء هذا السبب.

بالإضافة إلى ذلك، أكثر من 75% من الأعمال أثبتت انه طرأ انخفاض في مشترياتها في منتصف هذه السنة الأخيرة على خلفية الوضع الأمني.

وبالإضافة إلى الوضع الأمني، يواجه رجال الأعمال في غلاف غزة موانع جوهرية إضافية. 40% من الذين أجابوا أشاروا إلى ان العبء البيروقراطي

والتنظيم، ودفع الضرائب هي الموانع الأساسية التي تواجههم.‎

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