فلسطين
18/07/2019
على خلفية الوضع الأمني: 43% من رجال الأعمال في غلاف غزة درسوا إغلاق أعمالهم
ذكر موقع "والاه" الصهيوني أن 43 % من رجال الأعمال في غلاف غزة درسوا إغلاق العمل في أعقاب الوضع الأمني.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه هذا الأسبوع مكتب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، فإن 33% من رجال الأعمال أكدوا أنهم تأثروا
من الوضع الأمني خلال اتخاذ القرار حول فتح مشروع في منطقة الغلاف، بينما 33% آخرون درسوا إغلاق العمل وتراجعوا عنه و10% آخرون ينوون إغلاق العمل
في المستقبل القريب جراء هذا السبب.
بالإضافة إلى ذلك، أكثر من 75% من الأعمال أثبتت انه طرأ انخفاض في مشترياتها في منتصف هذه السنة الأخيرة على خلفية الوضع الأمني.
وبالإضافة إلى الوضع الأمني، يواجه رجال الأعمال في غلاف غزة موانع جوهرية إضافية. 40% من الذين أجابوا أشاروا إلى ان العبء البيروقراطي
والتنظيم، ودفع الضرائب هي الموانع الأساسية التي تواجههم.