العالم

الحرس الثوري يوقف ناقلة نفط أجنبية جنوب جزيرة لارك في الخليج

18/07/2019

الحرس الثوري يوقف ناقلة نفط أجنبية جنوب جزيرة لارك في الخليج

أعلنت دائرة العلاقات العامة في المنطقة الأولى التابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية أن دوريات الحرس اوقفت ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب جنوب جزيرة لارك في الخليج.

وقالت دائرة العلاقات العامة في بيان لها إنه "خلال عمليات المراقبة لمكافحة التهريب المنظم في الخليج، أوقفت دوريات تابعة لفيلق مشاة البحرية الأول يوم الأحد الماضي إحدى ناقلات النفط الأجنبية التي تحمل مليون لتر من الوقود المهرب، بعد التنسيق مع السلطات القضائية في جنوب جزيرة لارك".

وأضافت أن الناقلة اوقفت مع 12 فردًا من أفراد الطاقم الأجنبي الذين كانوا على متنها.

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