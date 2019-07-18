لبنان

عبد اللهيان إلتقى وفدًا من لجنة دعم المقاومة في فلسطين

18/07/2019

عبد اللهيان إلتقى وفدًا من لجنة دعم المقاومة في فلسطين

التقى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر السفارة الإيرانية في بئر حسن، وفدًا من لجنة دعم المقاومة في فلسطين.

وبعد اللقاء، تحدث مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال باسم هيئة دعم المقاومة في فلسطين، فقال: "هذه الجلسة هامة جدا لجهة بحث كافة المستجدات والتطورات التي تنال من هذه المنطقة بشكل كامل وخاصة التصعيد الأمريكي الأخير عبر الهجوم السياسي والإقتصادي والتهديدات الكبيرة التي يجريها بالإضافة إلى المخاطر الجدية التي تعاني منها المنطقة عبر مثلث خطير جدًا يضم الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل وأعوانها من دول الخليج، ولقد أعطانا الكثير من المعلومات المهمة جدًا التي تتعلق بمثلث المقاومة الذي يقف بالمرصاد لمثل هذا العدوان، وبالتالي هي شحنة إرادة كبيرة تقول عبر المعطيات أن هذه المؤامرات والإستهدافات لا يمكن أن تصل إلى ما تريده الولايات المتحدة الأميركية، وفي النهاية محور المقاومة سينتصر".

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني