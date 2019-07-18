18/07/2019

عبد اللهيان إلتقى وفدًا من لجنة دعم المقاومة في فلسطين

التقى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر السفارة الإيرانية في بئر حسن، وفدًا من لجنة دعم المقاومة في فلسطين.

وبعد اللقاء، تحدث مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال باسم هيئة دعم المقاومة في فلسطين، فقال: "هذه الجلسة هامة جدا لجهة بحث كافة المستجدات والتطورات التي تنال من هذه المنطقة بشكل كامل وخاصة التصعيد الأمريكي الأخير عبر الهجوم السياسي والإقتصادي والتهديدات الكبيرة التي يجريها بالإضافة إلى المخاطر الجدية التي تعاني منها المنطقة عبر مثلث خطير جدًا يضم الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل وأعوانها من دول الخليج، ولقد أعطانا الكثير من المعلومات المهمة جدًا التي تتعلق بمثلث المقاومة الذي يقف بالمرصاد لمثل هذا العدوان، وبالتالي هي شحنة إرادة كبيرة تقول عبر المعطيات أن هذه المؤامرات والإستهدافات لا يمكن أن تصل إلى ما تريده الولايات المتحدة الأميركية، وفي النهاية محور المقاومة سينتصر".

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