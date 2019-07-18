18/07/2019

رغم تمسّكه بالقرار.. أبو سليمان يوعز بتسهيل إعطاء اجازات عمل للفلسطينيين

طغت تداعيات قرار وزير العمل كميل أبو سليمان المرتبط بعمالة الفلسطينيين على الجلسة العامة لمجلس النواب المخصّصة لمناقشة موازنة 2019، بعد التحركات الاحتجاجية الواسعة التي نفّذها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات.

وفي مستهلّ الجلسة العامة، قال عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي عمار​ "إننا نعيش تداعيات قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ حول ​العمال​ الفلسطينيين والوضع كاد ينفجر و​الجيش​ منهك في الطرقات"، وأضاف "الجيش اللبناني كان طيلة الليل في كرّ وفرّ والوضع خطير جدًا يحتاج الى موقف مطمئن من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وزير العمل بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وعلى الأثر، ردّ رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ مؤكدًا أن "موضوع القرار بشأن العمال الفلسطيينين إنتهى"، وتابع "تحدّثتُ مع رئيس الحكومة وتواصلتُ مع وزير العمل وتمنيتُ عليه عقد مؤتمر صحافي بهذا الشأن".

من جهته، علّق رئيس الحكومة سعد الحريري على القضية، فقال سأطلب من وزير العمل رفع قراره بشأن اللاجئين الفلسطينيين الى مجلس الوزراء والعودة عنه والرجوع الى القرار القديم".

بعد ذلك، عُقد في ساحة النجمة اجتماع ضمّ رئيس الحكومة ووزير العمل والنائبين جورج عقيص وبهية الحريري، أكد عقبه أبو سليمان الاستمرار بتطبيق القانون، غير أنه أوضح انه أعطى تعليماته لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "كل ما نفعله في وزارة العمل هو تطبيق القانون ونريد أن نعامل الفلسطينيين كلبنانيين وفقا للقوانين:، داعيًا الى إيقاف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي".

وأضاف أبو سليمان: "مستمرون بتطبيق القانون ولا قرار ضد الفلسطينيين ونطبق القوانين التي تؤمن لهم التسهيلات"، مشيرًا الى "أننا سنسهّل قدر الإمكان إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين وتمّ إعفاؤهم من شرط التسجيل في الضمان الاجتماعي للحيازة على اجازات عمل".

وختم: "شرحت للجهات الفلسطينية حقيقة ما نفعله وفسرت لهم ان عقد العمل يساعد العامل الفلسطيني".

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