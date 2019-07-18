18/07/2019

دي ليخت إلى جوار رونالدو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الخميس في بيان رسمي تعاقده مع مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا ماتيس دي ليخت لمدة خمسة أعوام.

وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي "السيدة العجوز" بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو).

وبات اللاعب البالغ 19 عامًا أحد أبرز المدافعين الأكثر مطمعًا في عالم الكرة المستديرة، حيث تنافس كل من باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني للحصول على خدماته.

ويتقن الدولي الهولندي الفارع الطول (1,89 م) اللعب بكلا القدمين ويحسن التمركز في أرضية الملعب بشكل رائع.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفًا، بينها 3 أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علمًا بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بإلحاق الهزيمة به إيابًا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابًا.

فالنسيا يضم نجم المنتخب الروسي قادمًا من فياريال

من جهته، انتقل الروسي دينيس تشيريشيف لفالنسيا رسميًا بعد أن كان معارًا من فياريال لمدة موسم واحد عقب توصل الناديين الشهر الماضي لاتفاق من أجل استمراره مع "الخفافيش" الذي قرر شراءه نهائيًا.

وأبدى الجناح صاحب الـ28 عامًا سعادته بانتقاله النهائي لفالنسيا أثناء فعالية تقديمه لوسائل الإعلام، معربًا عن رضاه بإتمام الصفقة في الوقت المناسب كي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مع "الخفافيش".

وخاض تشيريشيف، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، 41 مباراة مع نادي فالنسيا، وأحرز 4 أهداف وصنع لزملائه 5 أهداف أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن نادي فالنسيا، سيشارك في الموسم الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل رابعًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المنصرم.

فوز ودي لمانشستر سيتي

الى ذلك، حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على مواطنه ويستهام يونايتيد بأربعة أهداف لهدف في مستهل مشاركته في مسابقة كأس الدوري الإنجليزي الودية في آسيا ليبلغ النهائي.

وعلى الرغم من تقدم الفريق اللندني بهدف مارك نوبل من علامة الجزاء عند الدقيقة 26، قبل أن يدرك الإسباني ديفد سيلفا التعادل للسيتيزن بعد سبع دقائق وأضاف لوكاس ميتشا الهدف الثاني للأزرق من ركلة جزاء بعد قليل، قبل أن يحرز البديل رحيم استرلينغ ثنائية في الدقيقتين 59 و72 لينتهي اللقاء بفوز مستحق لبطل الدوري الممتاز.

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