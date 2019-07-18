18/07/2019

جيش العدو يستعين بشركة أجنبية في مناوراته

نقلا عن موقع "ماكو" الإسرائيلي

أيادٍ مقطوعة، أشلاء جثث ودماء على الأرض، من النظرة الاولى الى المناورة اللوائية التي اجراها اللواء 188 يمكن الاعتقاد بأن الامر يتعلق بحادث خطير اوقع عددا كبيرا من الضحايا، لكن هذه المرة يمكن ان نهدأ، يتعلق الامر بمشهدية استثُمرت بشكل خاص ومسؤولة عنها شركة خارجية استأجرها الجيش الاسرائيلي لمحاكاة سيناريو تعرض جنود للإصابة، بشكل قريب جدا للواقع.

موقع القناة الثانية قال إن جنودًا وقادة ألوية توجهوا الى الجنوب لعدة أيام من أجل المشاركة في المناورة اللوائية التي جرت هناك، وبالاستعانة بشركة "أكستريم سيمولايشن" واجه الجنود وقائع مختلفة حاكت حادثا متعددا الاصابات، اطلاق نار على القوات وامور اخرى.

كل ذلك جرى بوسائل وأدوات هدفها إعداد الجنود لمواجهة أوضاع متطرفة بشكل قريب جدا للواقع المعقد لميدان المعركة، من مشاهدة المناورة يمكن ان نفهم التفاصيل الصغيرة التي واجهها الجنود والتي حاكت ميدان المعركة الحقيقي – من المكياج الذي يشبه بتر الأطراف والسائل الملون بالدم، إلى أجزاء من الأسلحة والادوية الوهمية.

وقال طبيب اللواء الرائد معوز تسورانه "خلال المناورة اللوائية تدرّب الجهاز الطبي في اللواء 188 على معالجة جنود لديهم اصابات متعددة وعدد من سيناريوهات اطلاق النيران، تفجير عبوة وايضا انهيار مبنى".

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