منوعات

المكمّلات الغذائية لا تُفيدنا!

18/07/2019

المكمّلات الغذائية لا تُفيدنا!

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن معظم المكملات الغذائية شائعة الاستخدام عديمة الجدوى، بل قد تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في دورية الطب الباطني في الولايات المتحدة، هي بحث معمق حول الروابط بين نظامنا الغذائي وعادات المكملات الغذائية وصحة القلب والأوعية الدموية، وشملت مراجعات وتحليلات لما يفوق 270 تجربة تضم حوالي مليون متطوع.

وطلبت هذه المراجعات من المشاركين تجريب 24 تدخلًا مثل تناول مكمل معين أو التحول إلى نظام غذائي محدد ثم مقارنتهم بمجموعة التحكم.

في الجانب الإيجابي، وجد الباحثون أدلة قوية نوعًا ما على أن تناول كميات أقل من الملح حتى من قبل أشخاص لا يعانون من ضغط الدم، يمكن أن يقلل من فرص الموت مبكرًا، بما في ذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدوا أيضًا بعض الأدلة الضعيفة على أن تناول مكملات زيت السمك، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب، في حين أن مكملات حمض الفوليك كانت أقل ارتباطًا بالسكتة الدماغية، لكن الباحثين لم يجدوا أي دليل على أن تناول مكملات تحتوي على فيتامينات B6 وA أو مولتي فيتامين أو الحديد أو مضادات الأكسدة، يقلل من خطورة إصابة الناس بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة في وقت مبكر.

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