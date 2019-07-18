18/07/2019

المشاط لغريفيث: سنستخدم كل ما لدينا لإجبار السعودية على وقف عدوانها

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط انه في ظل استمرار العدوان السعودي على اليمن لا يوجد خيار أمام اليمنيين غير مواجهته، مشددا على ان سقف اليمنيين لا يزال كما هو ولم يتغير ويتمثل بوقف العدوان واحترام السيادة اليمنية واستقلال البلاد.

وأعرب المشاط خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن أمله في أن يتم استغلال الأجواء المشجعة في المنطقة للتقدم خطوات نحو السلام في اليمن، مؤكداً أنه "طالما استمر العدوان، سيستخدم الجيش اليمني كل ما هو متاح لديه لضرب العدو في عمقه حتى إجباره على وقف عدوانه".

ولفت إلى أن الحملات والتصرفات التي تصدر من الطرف الآخر، تؤكد أنه لا يريد السلام، وأن هناك أطراف من العدوان، ستتضرر من التوصل إلى السلام، وبالتالي تعمل على إفشال أي خطوات إيجابية، مشددا على حرصه على السلام في كل الظروف باعتبار ذلك غاية لم تتغير بتغير ظروف المعركة سلباً أو إيجاباً.

وفيما يتعلق باتفاق السويد، أشار المشاط إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت ما يعادل نصف التزاماتها في اتفاق الحديدة من جانب واحد، فيما لم ينفذ الطرف الآخر ولو خطوة تثبت أن لديه نوايا نحو السلام، ناهيك عن إقدامه على على خطوات وإجراءات ضاعفت من معاناة أبناء الشعب اليمني.

وأضاف ان "التنفيذ الأحادي من جانب الجيش واللجان الشعبية جاء في إطار حرصنا على السلام ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا، على الرغم أن تلك الخطوات جاءت من موقع قوة وليس من موقع ضعف".

وأكد ضرورة قيام الأمم المتحدة بالضغط على الطرف الآخر لتنفيذ التزاماته والضغط على دول العدوان لفتح مطار صنعاء ووقف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني وعدم تسييس الاقتصاد.

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