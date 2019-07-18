العالم

ظريف: لو كنّا نسعى لتصنيع القنبلة النووية لقُمنا بذلك

18/07/2019

ظريف: لو كنّا نسعى لتصنيع القنبلة النووية لقُمنا بذلك

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن بلاده "لم تترك طاولة المفاوضات بل ان الاميركيين هم الذين تركوها وبإمكانهم العودة ويعرفون كيف يعودون إليها".

وقال ظريف في حوار مع وكالة "بلومبيرغ" على هامش زيارته الحالية الى نيويورك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي - الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة: "لو أن ايران كانت تسعى لصنع القنبلة الذرية لقامت بذلك في ذلك الوقت الذي دفعنا ثمنه، لكنها لم ولن تسعى وراءه لا في ذلك الوقت ولا الآن، لان الإمام الخامنئي أصدر فتوى بحرمتها ومن جانب آخر لا نعتبر ان القنبلة الذرية تجلب الأمن".

وحول ناقلة النفط الإيراني المحتجزة من قبل القوة البحرية البريطانية في المياه الدولية لجبل طارق قال ظريف: "ليس لبريطانيا أيّ حقّ في توقيف الناقلة الحاملة للنفط الإيراني وتصرفهم هذا يعد محض قرصنة بحرية"، وأضاف "هناك مبدأ اساسي وبديهي  في القانون يتمثل بان لا ينتفع أحد من خرق القانون، فالايرانيون يريدون العيش بسلام وهدوء ولكن بعزة وشرف".

يذكر أن وزير الخارجية الايراني تحدث في اجتماع المجلس الاقتصادي -الاجتماعي للامم المتحدة ومن المقرر ان يلتقي الامين العام للمنظمة انطونيو غوتيريش، وسيغادر بعدها إلى العاصمة الفنزويلية كاراكس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.

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