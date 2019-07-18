18/07/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية

ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر.

واستعرض رئيس الأركان المشتركة السودانية والسيسي تطورات الأوضاع في السودان، وخطوات المجلس العسكري للتفاعل مع الوضع الحالي، ومستجدات المسار التفاوضي مع تحالف "الحرية والتغيير"، والاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم.

وتوجّه الرئيس السيسي خلال اللقاء بالتّهنئة للشعب السوداني بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

نقيب الصحفيين المصريين: لن نغلق صحيفة "مؤسسة التحرير"

بدورها، تناولت صحيفة "الأخبار" خبر عقد نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان اجتماعًا مع ملاك مؤسسة التحرير ومجلس إدارتها، مؤكدًا أنه لا توجد لديهم نية حالية أو سابقة لإغلاق صحيفة وموقع مؤسسة التحرير، وأنهم مقتنعون بأهمية رسالة المؤسسة الإعلامية ومتمسكون باستمرارها.

وأوضح ملاك وإداريي التحرير أن المشاكل التي طرأت مؤخرًا على الموقع والخارجة عن إرادتهم قد تضطرهم لاتخاذ قرارات لم يسعوا إليها.

واتفق النقيب مع ملاك الصحيفة على استمرار الجهود من أجل التوصل لحل وإزالة المشاكل التي تعترض الموقع.

أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر غرب المنيا

صحيفة "الجمهورية" المصرية أضاءت على تصريح نقيب الفلاحين المصريين أبو صدام، الذي أعلن فيه استعداد الإمارات لزراعة أول 25 ألف فدان من الشمندر، على أن يتم ذلك على عدة مراحل خلال أشهر أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد أبو صدام ان تلك الخطوة هي من اهم المشروعات التي تخدم اهل الصعيد ومشروع غرب المنيا، الذي يعد خطوة هامة للفلاح والمواطن المصري.

وزيرة التخطيط المصري: العاملون في القطاع غير الرسمي أكثر عرضة للفقر

من جهتها، أدرجت صحيفة "المصري اليوم" في عددها تصريح وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر هالة السعيد على هامش المنتدى السياسي في نيويورك تحت عنوان "الاقتصاد غير الرسمي وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة"، الذي نظمته مصر بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي والبعثة الدائمة لدولة جنوب أفريقيا للأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

وبحسب الصحيفة فقد أكدت السعيد أن العاملين في القطاع غير الرسمي هم أكثر عرضة للمعاناة من الفقر، مقارنًة بالعاملين في القطاع الرسمي للاقتصاد، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تحفيز الشركات والمشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها وذلك للاستفادة من لآليات وموارد التمويل المختلفة المتاحة، وكذا مساعدة تلك المشروعات في الرفع من تنافسيّتها وإنتاجيّتها مما يسهم في توسعها.

صندوق النقد يبحث صرف الدفعة الأخيرة من القرض لمصر

في سياق آخر، أشارت صحيفة "الشروق" المصرية الى إدراج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم الأربعاء المقبل، وذلك للبت في قرار صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، مرتبط بإصلاحات واسعة في السياسة المالية.

وتوقَّع مصدر مسؤول في وزارة المالية أن تحصل مصر على الدفعة الأخيرة من القرض عقب موافقة المجلس التّنفيذي للصّندوق نهاية الأسبوع القادم أو بداية الأسبوع الأخير من الشهر الحالي على أقصى تقدير.

القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر: نبحث في تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

أما صحيفة "الوطن" المصرية فأشارت إلى إشادة القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر توماس جولدبرجر بالعلاقات المصرية الأمريكية، وتأكيده في جلسة مع عدد من الصحفيين والكتاب موضوعها العلاقات المصرية الأمريكية وسياسات واشنطن في الشرق الأوسط أن التعاون ممتاز في الجوانب الأمنية والعسكرية، وأن حجم التجارة بين البلدين في تزايد، والعلاقات الثقافية والسياسية مزدهرة.

وردًا على سؤال "متى تدرج واشنطن الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية"، قال القائم بأعمال السفير الأمريكى "نحن ندرس بعناية شديدة إمكانية إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، ونتعاون مع مصر فى كافة السبل لضرب الإرهاب وتجفيف منابعه".

تونس: محافظ البنك المركزي يشيد بالسياسة النقدية التونسية

بالانتقال إلى صحف المغرب العربي، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية إلى تأكيد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن "السياسة النقدية التونسية بدأت تعطي أكلها"، وذلك خلال ندوة صحفيَّة عقدها بالضاحية الشمالية للعاصمة مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس يورن روذر.

وأعرب المحافظ عن ابتهاجه بالنتائج المحققة إلى اليوم في مجال السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بالتحكم في عجز الميزانية، وهو ما مكّن بحسب تعبيره من خروج ناجح لتونس الى الاسواق المالية الدولية.

صندوق النقد الدولي يحذر من تراجع الدينار التونسي

في سياق متصل، أشارت صحيفة "الجمهورية" التونسية إلى اعتبار صندوق النقد الدولي أن النسق المتباطئ لنمو الاقتصاد التونسي واستمرار تراجع الدينار رغم ما شهده مؤخرًا من تحسن طفيف يشكلان خطورة على اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء رئيس بعثة الصندوق إلى تونس بيورن روثر.

وشدد روثر على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ودعا إلى تكثيف دعم القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد التونسي.

وسجلت تونس نسبة نمو اقتصادي بنسبة 1.1 بالمئة خلال الربع الأوّل من السنة الحاليّة، مقابل 2.7 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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