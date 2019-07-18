العالم

راند بول يستأذن ترامب للقاء ظريف.. فهل يحصل؟

18/07/2019

راند بول يستأذن ترامب للقاء ظريف.. فهل يحصل؟

كشفت مجلة بوليتيكو" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على طلب السيناتور الجمهوري راند بول لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بهدف خفض التوتر بين طهران وواشنطن.

وبحسب ما نقلت عن أربعة مسؤولين أميركيين، أشارت المجلة إلى أن إمكانية لعب بول دور المبعوث الدبلوماسي في ظل زيارة ظريف إلى نيويورك هذا الأسبوع أثارت غضب العديد من المسؤولين الأميركيين، الذين أعربوا عن قلقهم من أن دخول السيناتور الجمهوري إلى المشهد يهدد بإحباط حملة الضغوط القصوى التي يمارسها ترامب على طهران.

وفي الوقت نفسه، أشارت المجلة إلى أنه ليس واضحا حتى الآن ما إذا كان بول سيلتقي ظريف أم لا.

ولفتت المجلة إلى أن بول على خلاف دائم مع شخصيات من تيار الصقور في إدارة ترامب، مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، مشيرة الى أن بول خاض حملة ضد تعيين إليوت أبرامز المنتمي إلى معسكر المحافظين الجدد في منصب نائب وزير الخارجية الأميركي، وذلك في بداية عهد ترامب.

كذلك ذكّرت المجلة بأن بول كان قد قال لبومبيو إنه لا يمتلك تفويضا من "الكونغرس" للذهاب إلى حرب مع إيران، وإن "الكونغرس" وحده يستطيع إعلان الحرب، وذلك خلال جلسة استماع جرت في نيسان/أبريل الماضي.
 

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