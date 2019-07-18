18/07/2019

روسيا تواصل التخلص من سندات الخزانة الأمريكية

بلغ حجم استثمارات روسيا في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في أيار/مايو الماضي، نحو 12 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تبلغه الاستثمارات الروسية في أدوات الدين الأمريكي في نحو 12 عاما.

وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات روسيا في السندات الأمريكية انخفضت في الشهر المذكور بأكثر من 100 مليون دولار إلى 12.024 مليار دولار.

وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية، بعدما كانت ذات يوم مستثمرا رئيسا في هذه السندات.

وخلال العام الماضي، قلصت موسكو الاستثمارات من 96.9 مليار دولار في كانون الثاني/يناير إلى 13.2 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر، أي أنها خفضت الاستثمارات خلال 12 شهرا بنحو 81 مليار دولار.

ورغم الحرب التجارية المندلعة، ما تزال الصين أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية باستثمارات بلغت في أيار/مايو الماضي 1.11 تريليون دولار، وتشير البيانات إلى أن بكين تخفض استثماراتها في هذه السندات للشهر الرابع على التوالي.

أما اليابان التي تعد ثاني أكبر مالك للسندات الأمريكية، فقد رفعت الاستثمارات إلى 1.101 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.

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