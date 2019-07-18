العالم

مجلس النواب الأميركي يرفض تسليح السعودية والإمارات

18/07/2019

مجلس النواب الأميركي يرفض تسليح السعودية والإمارات

أقر مجلس النواب الأميركي أمس مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى السعودية والإمارات، في خطوة تشكل صفعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرجّح أن يستخدم "الفيتو" ضد القرار.

وفي التفاصيل، صوّت مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين توقف صفقات أسلحة أميركية للسعودية والإمارات، أثارت جدلًا بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارىء، ومن دون عرضها على "الكونغرس".

وكان مجلس الشّيوخ قد أقر تلك المشاريع الشهر الماضي، وبالتالي سترسل إلى البيت الأبيض، ويتوقّع أن ينقضها الرئيس ترامب بـ"الفيتو" الرئاسي، كما أوضح في بيان سابق صدر عن البيت الأبيض.

ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى 50 صوتا إضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "فيتو" ترامب.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 25 أيار/مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة إلى الأردن والإمارات والسعودية، والتي تبلغ قيمتها 8.1 مليار دولار.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني