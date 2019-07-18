18/07/2019

مجلس النواب الأميركي يرفض تسليح السعودية والإمارات

أقر مجلس النواب الأميركي أمس مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى السعودية والإمارات، في خطوة تشكل صفعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرجّح أن يستخدم "الفيتو" ضد القرار.

وفي التفاصيل، صوّت مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين توقف صفقات أسلحة أميركية للسعودية والإمارات، أثارت جدلًا بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارىء، ومن دون عرضها على "الكونغرس".

وكان مجلس الشّيوخ قد أقر تلك المشاريع الشهر الماضي، وبالتالي سترسل إلى البيت الأبيض، ويتوقّع أن ينقضها الرئيس ترامب بـ"الفيتو" الرئاسي، كما أوضح في بيان سابق صدر عن البيت الأبيض.

ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى 50 صوتا إضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "فيتو" ترامب.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 25 أيار/مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة إلى الأردن والإمارات والسعودية، والتي تبلغ قيمتها 8.1 مليار دولار.

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