العالم

الفيضانات تهدد الملايين في الهند

18/07/2019

الفيضانات تهدد الملايين في الهند

أكدت الحكومة الهندية أن الفيضانات والسيول باتت تهدد ملايين المواطنين في شمال شرق الهند مع تزايد القلق إزاء القدرة على توفير إمدادات الغذاء والمياه حتى مع تراجع حدة هطول الأمطار.

وكان قد نزح أكثر من 4.7 مليون شخص في ولاية آسام، ويعيش الآلاف منهم على أقل قدر من إمدادات الغذاء فضلًا عن المياه الملوثة.

وكانت ولاية آسام هي أكثر المناطق تضررًا في الهند غير أن السيول ضربت نيبال وبنجلادش المجاورتين.

ولقي 153 شخصًا على الأقل حتفهم في الهند ونيبال وبنجلادش كما اجتاحت الفيضانات مناطق في باكستان.

 

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