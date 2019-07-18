لبنان

اللواء ابراهيم: هناك بحث عن صيغة قضائية لحلّ قضية قبرشمون

18/07/2019

اللواء ابراهيم: هناك بحث عن صيغة قضائية لحلّ قضية قبرشمون

قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: "هناك بحث عن صيغة قضائية لحل أزمة حادثة قبرشمون، والأمور تحتاج الى جهد من كل الأطراف"، مضيفًا إن "العملية تحتاج الى أخذ ورد والى وقت لينضج الحل".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، أشار اللواء ابراهيم الى أن "الكل يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين أو المشبوهين أو حتى الشهود، لكن البحث جار حول الإجراءات التي يجب ان تتم قبل التسليم".

وذكرت "الجمهورية" أنّ من بين الأفكار الاتفاق على إنهاء التحقيق قبل تحديد وجهة القضاء الذي يتسلمه، الامر الذي يرفضه النائب طلال ارسلان، أو التصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة الحريري حتى الساعة.

 

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