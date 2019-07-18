18/07/2019

تركيا: إخراجنا من برنامج أف 35 سيضرّ بالعلاقات مع أميركا

اعتبرت أنقرة أن قرار واشنطن إخراجها من برنامج المقاتلات أف 35 خطوة غير مبررة، وقالت خارجيتها في بيان إن قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج المقاتلات أف 35، وهي أحد الشركاء الأساسيين فيه هو خطوة أحادية الجانب لا تنسجم مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع.

وأضافت في بيان أنه لا يمكن أيضا القبول بالادعاء أن منظومة صواريخ أس 400 التي اشترتها تركيا من روسيا ستضعف الطائرات أف 35، داعية الولايات المتحدة إلى التراجع عما وصفته بالخطأ الذي سيخلّف أضرارا لا يمكن إصلاحها بعلاقات البلدين، وفق تعبيرها.

وأكد البيان أن إبقاء العرض التركي بتشكيل لجنة عمل ضمن "الناتو" بشأن هذا الموضوع من دون رد عليه هو دليل بارز على افتقار الولايات المتحدة إلى إرادة لحل هذه المسألة.

وأشار البيان إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تظهر الأهمية التي توليها لصداقة تركيا ليس عن طريق الأقوال فقط بل عن طريق الأفعال، خصوصا في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية كتنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات الحماية الكردية وتنظيم فتح الله غولن، وفق تعبير البيان.

بدوره، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر بإسبانيا "قلقون من شراء تركيا منظومة أس 400 لأن ذلك يعني أنها لن تستطيع المشاركة في برنامج أف 35"، كما اعتبر أن الناتو يستعد لعالم تنتشر فيه المزيد من الصواريخ الروسية.

وأضاف أن تركيا ستبقى "عضوا مهما بالحلف"، واصفا عدم حصول تركيا على الطائرات بأنه "أمر غير جيد".



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