#صيف_الانتصارات

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

18/07/2019

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

فيصل الأشمر
منذ نهاية حرب تموز/ يوليو 2006 التي هُزم فيها العدو "الإسرائيلي" أمام أبطال المقاومة الإسلامية، باعتراف كبار سياسييه وضباطه العسكريين، صدر الكثير من الكتب باللغات المختلفة، التي تحدثت عن هذه الحرب أو كانت هذه الحرب جزءًا منها، لا سيما ما صدر باللغات العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية.

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية


من الكتب التي صدرت باللغة العربية متحدثةً عن حرب تموز كتاب "يوميات الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006: النصر المخضب"، الصادر عن المركز العربي للمعلومات (صحيفة السفير)، والذي حوى يوميات ومجريات الحرب موثقة بالبيانات والخرائط والصور، بالإضافة إلى التحركات السياسية الداخلية والخارجية والاتصالات المتعلقة بهذه الحرب، مع عرض للخسائر البشرية والمادية في لبنان وكيان العدو.

وقد شارك في تقديم الكتاب كلٌّ من: طلال سلمان ـ د. سليم الحص ـ د.أمين حطيط ـ غسان بن جدو ـ عدنان الحاج ـ حلمي موسى.

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية


من الكتب العربية التي تحدثت عن حرب تموز 2006 أيضاً كتاب الدكتور أحمد بيضون، "هذه الحرب: محنة لبنان المتمادية في بيانين".

والكتاب كما تذكر "دار الساقي" الناشرة له "يتصدّى ... لكل الأسباب المتراكمة التي أدّت إلى المأزق المتمثل بانشطار لبنان إلى جبهتين متقابلتين بحيث بدت الحرب كأنها خلف الأبواب!

كيف ترابطت الحوادث منذ اغتيال الحريري إلى حرب تموز وتداعياتها إلى شحن الخطاب المذهبي؛ وإلى أين من هنا؟".

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية


وفي السياق نفسه أصدر الدكتور المغربي عبد الرحيم شكير، الذي كان يعمل مستشاراً ثقافياً وإعلامياً في السفارة المغربية في بيروت، كتابه "مغامرة أم مؤامرة" الذي "يحكي عن التجاذبات السياسية والدينية والأيديولوجية بشكل عام، بلبنان والعالم العربي، خلال فترة ما قبل وإبان وما بعد حرب يوليو/تموز 2006"، من وجهة نظر باحث أكاديمي محايد، لأن الكتاب هو في الأصل عبارة عن أطروحة جامعية تقدم بها لنيل شهادة الدكتوراه في تحليل الخطاب الإعلامي السمعي، البصري، أي خطاب الفضائيات العربية.

من الكتب الأخرى التي صدرت وكان موضوعها حرب تموز 2006:

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

ـ "الحرب الأسطورة بين حزب الله والكيان الصهيوني" لجعفر العطار
ـ  "حرب 33 يوماً الأهداف والتداعيات" لإحسان مرتضى
ـ "حكايا الغضب والأمل: عن الصمود والنزوح في حرب تموز 2006" لجورج فرشخ (قراءة عنه في هذا الرابط: https://archive.alahednews.com.lb/details.php?id=321352 )
ـ "يوميات بيروت المحاصرة ـ حرب تموز 2006" لخولة مطر
ـ "عين الانتصار" لعبد الله شمس الدين

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

وقد نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاب "دروس مستخلصة من حرب لبنان (تموز 2006)"، "وهو يقدم أول ترجمة عربية للتقرير الذي أعدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، والذي يقدم تشخيصاً دقيقاً وتفصيلياً لجميع الإخفاقات التي عانت منها "إسرائيل" الدولة، جيشاً وحكومة، على مدار أشهر عديدة، بعد حرب تموز/ يوليو 2006 ضد لبنان، وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2007. وجاء التقرير بعد لقاءات ضمت قائمة طويلة من الشخصيات الرسمية في المستويين؛ جنرالات حاليين ومتقاعدين من المستوى العسكري، وساسة ووزراء حاليين وسابقين من المستوى السياسي".

باللغة الإنكليزية

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 


أما الكتب التي صدرت باللغة الإنجليزية عن حرب تموز 2006 فنذكر منها:
ـ كتاب Tragedy in south Lebanon للكاتبة الأميركية كاثي سلطان
ـ كتاب THE Sixth War Israel's Invasion of Lebanon من تحرير رينود ليندرز وأمل غزال وجينس هانسن
ـ كتاب The War of 33: Letters from Beirut وهو مجموعة رسائل كتبتها هنادي سلمان راويةً قصص أسرتها والأشخاص الذين كانت تعيش معهم خلال حرب تموز 2006، مركزةً على وصف الأوضاع من الناحية الإنسانية
ـ كتاب the july 2006 war on Lebanon لحلا نوفل
ـ كتاب Israel's Long War with Hezbollah: Military Innovation and Adaptation Under Fire (حرب "إسرائيل" الطويلة مع حزب الله: الابتكار العسكري والتكيف تحت النار) لرفائيل ماركوس.

باللغة الفرنسية

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 

أصداء حرب تموز 2006 في كتب عربية وأجنبية

 


وقد صدر باللغة الفرنسية عدد من الكتب عن حرب تموز 2006 نذكر منها:
ـ كتاب La guerre des 33 jours : La guerre d'Israël contre le Hezbollah au Liban et ses consequences "حرب الـ 33 يوماً: حرب إسرائيل على حزب الله ونتائجها" للمؤلّفَين جلبير الأشقر وميخائيل فارشفسكي. وقد صدرت ترجمته الى العربية عن دار الساقي.
ـ كتاب La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah  لرينو جيرار.
ـ كتاب Le Hezbollah contre Israël : les leçons d’une victoire لميشال غويا ومارك أنطوان بريان. (قراءة عنه في هذا الرابط: https://archive.alahednews.com.lb/details.php?id=95387).

المقاومة الإسلاميةحرب تموز 2006

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