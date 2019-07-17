17/07/2019

مقتل نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه بإطلاق نار في أربيل بكردستان العراق

قتل نائب القنصل التركي العام مع مرافقيه بإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء وجودهم داخل مقهى في منطقة عين كاوه بأربيل.

من جهتها، رجّحت وكالات اعلامية أن يكون الهجوم المسلح رداً على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

وقد نفى المسؤول الإعلامي في قوات حماية الشعب الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني "ديار دنير" علاقة حزبه بالهجوم حتى هذه اللحظة، ميشرا الى انه"لا يمتلك أي معلومات عن الهجوم".

وأعلنت مديرية أسايش أربيل بدء التحقيقات في الهجوم المسلح.

بدوره أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية.

واشار اردوغان الى ان الاتصالات مستمرة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل".

من جانبه اكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده على تواصل مع سلطات بغداد وأربيل، بخصوص الهجوم المسلح الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل العراقية.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا قد ترسل وفدا إلى العراق على خلفية الهجوم، إن استدعى الأمر ذلك.

ولفت الى أن سلطات بلاده تواصل مساعيها لكشف ملابسات الهجوم، وإلقاء القبض على منفذيه ومعرفة غاياتهم من هذه الخطوة.

كما اكد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن سلطات بلاده تواصل مساعيها للكشف عن منفذي هجوم، ضد موظفي قنصليتها في أربيل، شمالي العراق.‎

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