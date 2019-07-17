لبنان

عبد اللهيان زار الرئيس بري: إيران تؤكد وجوب بقاء لبنان بعيدا عن كل أزمات المنطقة

17/07/2019

عبد اللهيان زار الرئيس بري: إيران تؤكد وجوب بقاء لبنان بعيدا عن كل أزمات المنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين امير عبد اللهيان، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت محمد جلال فيروزنيا.

وقال عبد اللهيان بعد اللقاء: "كانت لنا جولة محادثات جيدة وبناءة مع رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري، وأتينا اليوم الى هنا لنؤكد مرة ثانية ان ايران تدعم وبكل قوة ابناء الشعب اللبناني والجيش والمقاومة والحكومة، ونتطلع الى تطور العلاقات بين البلدين وعلى أعلى المستويات، وتؤكد الجمهورية الإيرانية على وجوب ان يبقى لبنان بعيدًا عن كل الأزمات في المنطقة ونحن على قناعة بأن الأمن في لبنان هو أمن للمنطقة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض التهديدات والتحركات التي يقوم بها العدو الصهيوني هي ليست لصالح الأمن في المنطقة".

ورأى أن "نتنياهو ومن اجل الاستهلاك الداخلي، يقوم ببعض الحراك في المنطقة وهو حراك لا يعود لمصلحة المنطقة".

واضاف "نقول بأعلى الصوت ان ايران وحلفاءها لن يسمحوا للكيان الصهيوني واميركا بالتلاعب بأمن المنطقة".‎

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني