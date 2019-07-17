17/07/2019

سان جيرمان رفض عرضًا من برشلونة لاستعادة نيمار

كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرضًا من برشلونة لشراء البرازيلي نيمار في صفقة تبادلية، مقابل الحصول على لاعبين إضافة لـ40 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن العرض المقدم من برشلونة كان شفهيًا وليس كتابيًا ويتضمن استرجاع نيمار مقابل البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش إضافة لـ40 مليون يورو، لكنها أشارت إلى أن المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، كان حازمًا في رده ورفض العرض.

وبعد تعاقد برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، لم يعد بمقدور النادي الكتالوني دفع مبلغ ضخم للتعاقد مع نيمار، لهذا لجأ لإدخال أسماء لاعبين مثل كوتينيو وراكيتيتش في الصفقة للتقليل من تكلفتها.

وكان، الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، اعترف بأن البرازيلي نيمار يريد مغادرة الفريق الباريسي لكنه ترك القرار النهائي لمجلس الإدارة بقيادة القطري ناصر الخليفي.

وأجاب توخيل عند سؤاله عن نيمار خلال لقاء صحفي بعد المباراة الودية التي فاز بها سان جيرمان على دينامو دريسدين الألماني أمس بنتيجة 6-1: "أتمنى استمرار نيمار معنا، ولكنه يرغب في الرحيل".

وعن علمه برغبة نيمار في الرحيل عن النادي الباريسي قبل بطولة كوبا أمريكا، أوضح توخيل: "نعم، كنت أعرف الأمر قبل البطولة، لكني تركته بين مجلس الإدارة ونيمار".

وشدد توخيل على تواجد نيمار في الجولة التي سيقوم بها سان جيرمان في الصين، بالقول: "سيكون متواجدًا بسبب أمور خاصة بالرعاية وليس كرة القدم".

يذكر أن نيمار أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، برغبته في الرحيل والعودة لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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