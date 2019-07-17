لبنان

 متقاعدو التعليم الرسمي: رواتبنا خط أحمر 

17/07/2019

 متقاعدو التعليم الرسمي: رواتبنا خط أحمر 

نفذت رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي اعتصاما في ساحة الشهداء رفضا للمساس بالمعاشات التقاعدية.

وخلال الاعتصام، ألقى رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام كلمة قال فيها:"لم نكن نتصور يوما أن يبلغ استهتار المسؤولين حد ارتكاب جريمة بحق الدستور والقانون وبحق من أفنى العمر في تربية الأجيال وفي حمايتهم".

وأضاف عزام "يريدون حرماننا حقوقنا المنصوص عليها بموجب القانون 46/2017 والمادة 18 منه التي تنص بشكل صريح وواضح على اعطاء المتقاعدين 85% على معاشاتهم التقاعدية مقابل تجزئتها على ثلاث دفعات، على ان تكون الدفعات الاولى والثانية متساويتين، أي الواحدة 25% من المعاش التقاعدي والباقي يدفع بكامله سنة 2019".

وتابع قائلا إن "أموال التقاعد ليست دخلا جديدا وليست أجرا مقابل عمل يفترض تحميله ضريبة، بل هي اموال عهدة وامانة، فالمعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية التي تم اقتطاعها شهريا من رواتب الموظفين خلال خدمتهم الفعلية".

بدوره، ألقى رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان غطاس مدور كلمة مما رفض فيها الاستعطاء والذل، وقال إن "دولتنا ليست مكسورة ولا منهارة، دولتنا منهوبة، مقسمة حصصا ومزاريب هدر وفساد واستهتار، والسياسيون المسؤولون عن وضع البلد المنهار فاسدون ويعتبرون أنفسهم خطا أحمر وجريمتهم كبيرة".

وكرر مدور على مسامع المسؤولين مطالب الأساتذة المتقاعدين، وهي الحق بتنفيذ المادة 18 من القانون 46/2017 كما وردت بحذافيرها، مشددا على ان المعاشات التقاعدية خط احمر وأن ما يسمى الضريبة على القيمة المضافة مرفوضة رفضا قاطعا.

وفي الختام، طالب مدور بدفع مستحقات تعاونية الدولة وتحويل اموالها المستحقة من سنة 2018 والبالغة قيمتها 124 مليار ليرة".

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني