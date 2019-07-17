17/07/2019

متقاعدو التعليم الرسمي: رواتبنا خط أحمر

نفذت رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي اعتصاما في ساحة الشهداء رفضا للمساس بالمعاشات التقاعدية.

وخلال الاعتصام، ألقى رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام كلمة قال فيها:"لم نكن نتصور يوما أن يبلغ استهتار المسؤولين حد ارتكاب جريمة بحق الدستور والقانون وبحق من أفنى العمر في تربية الأجيال وفي حمايتهم".

وأضاف عزام "يريدون حرماننا حقوقنا المنصوص عليها بموجب القانون 46/2017 والمادة 18 منه التي تنص بشكل صريح وواضح على اعطاء المتقاعدين 85% على معاشاتهم التقاعدية مقابل تجزئتها على ثلاث دفعات، على ان تكون الدفعات الاولى والثانية متساويتين، أي الواحدة 25% من المعاش التقاعدي والباقي يدفع بكامله سنة 2019".

وتابع قائلا إن "أموال التقاعد ليست دخلا جديدا وليست أجرا مقابل عمل يفترض تحميله ضريبة، بل هي اموال عهدة وامانة، فالمعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية التي تم اقتطاعها شهريا من رواتب الموظفين خلال خدمتهم الفعلية".

بدوره، ألقى رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان غطاس مدور كلمة مما رفض فيها الاستعطاء والذل، وقال إن "دولتنا ليست مكسورة ولا منهارة، دولتنا منهوبة، مقسمة حصصا ومزاريب هدر وفساد واستهتار، والسياسيون المسؤولون عن وضع البلد المنهار فاسدون ويعتبرون أنفسهم خطا أحمر وجريمتهم كبيرة".

وكرر مدور على مسامع المسؤولين مطالب الأساتذة المتقاعدين، وهي الحق بتنفيذ المادة 18 من القانون 46/2017 كما وردت بحذافيرها، مشددا على ان المعاشات التقاعدية خط احمر وأن ما يسمى الضريبة على القيمة المضافة مرفوضة رفضا قاطعا.

وفي الختام، طالب مدور بدفع مستحقات تعاونية الدولة وتحويل اموالها المستحقة من سنة 2018 والبالغة قيمتها 124 مليار ليرة".

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