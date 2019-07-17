17/07/2019

الخارجية الايرانية: استجبنا لطلب المساعدة من قبل ناقلة نفط أجنبية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن الجمهورية الإسلامية استجابت لطلب المساعدة من قبل ناقلة نفط اجنبية تعرضت لخلل فني في الخليج.

وقال موسوي في تصريح له إن ناقلة نفط اجنبية تعرضت لخلل فني في الخليج، حيث انه طبقا للضوابط الدولية قامت القوات الايرانية بعد استلام طلب المساعدة بالتحرك نحوها وسحبها بواسطة سفينة قطر نحو المياه الاقليمية الايرانية لاجراء عملية التصليح اللازمة لها.

كلام موسوي يأتي ردًا على ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" أمس حول أن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم يعرف مصيرها إلى الآن.

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