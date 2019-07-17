17/07/2019

بالفيديو: الحرائق تجتاح المستوطنات

ينشغل الصهاينة منذ الصباح بإطفاء حرائق امتدّت في أكثر من مستوطنة ومنطقة محتلة.

وبحسب "موقع ريشت كان" الإسرائيلي، اندلع حريق في مستوطنة "رمات بينكاس" في "أور يهودا" حيث لامست النيران المنازل، كما اندلعت الحرائق في "برطعة" بسبب موجة الحر.

كما أفاد الموقع عن أن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان تقدّم بطلب عاجل إلى وزير الأمن الداخلي في الكيان المحتلّ جلعاد أردن، وطالبه بإرسال طائرات إطفاء الحرائق، وقال "إن هناك خطرًا بشريًا حقيقيًا هنا"، أي في منطقة الحرائق.

إذاعة جيش الاحتلال تحدّثت من ناحيتها عن اندلاع حريق في مستوطنة "شافي شومرون"، حيث تمّ إجلاء جميع السكان بسبب اقتراب النيران من المنازل.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد انتشار الحريق بالقرب من "بيت شيمش"، بدأ سلطات الاحتلال بإخلاء السطر الأول من منازل المستوطنين في "موشاف أديرت" بسبب انتشار النيران".

بالموازاة، تحدّثت وسائل إعلام فلسطينية عن أن الحرائق شبّت أيضًا في منطقة القدس المحتلة ومدينة الناصرة وقرب قرية عبلين وفي منطقة حرشية قرب قرية برطعة.

وأخمدت طواقم الإطفاء الحرائق ومنعت انتشارها باتجاه المنازل المأهولة، وجرى استدعاء طائرات لمساندة طواقم الإطفاء والإنقاذ.

وفي التفاصيل، شب حريق هائل في منطقة مفرق "السعادة" أو ما تعرف منطقة (تشيكبوست) قرب حيفا ما أدى إلى إغلاق مدخل حيفا الشمالي.

ووفقا لشرطة الاحتلال، أُغلقت شوارع في بلد الشيخ المُهجّرة (نيشر) وحيفا بالاتجاهين. كما عملت الشرطة الصهيونية في المكان من أجل تنظيم حركة السير ومساعدة طواقم الإطفاء والإنقاذ.

كما ذكر شهود عيان أن حرائق شبت في القدس المحتلة، وفي حي كرم الصاحب بالناصرة، وقرب مدخل قرية برطعة، وفي قرية عبلين، إضافة إلى عدة مناطق أخرى.

يُذكر أن الحرائق ازدادت في الآونة الأخيرة بسبب موجة الحر التي تسود الأراضي المحتلة.

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