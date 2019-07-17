لبنان

أرسلان: لا حلول للسياسية على حساب الدماء 

17/07/2019

أرسلان: لا حلول للسياسية على حساب الدماء 

اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أن التسويف لن يجدي نفعا، وأن الحلول السياسية غير قابلة للبحث على حساب دم الناس، وشدد في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" على أن "قاتل الناس الذي يتباهى بأكتافه حسابه عسير وآت، وأنه لن يموت حق وراءه مطالب".

وإذ أكد أرسلان أنه ليس مع تعطيل الحكومة، قال "فليدعُ رئيس الحكومة إلى جلسة لبحث المجلس العدلي وإقراره بقضية محاولة اغتيال وزير في الحكومة اللبنانية بكمين مسلّح، ولتأخذ الأمور مسارها الطبيعي وليكن الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية لحماية السّلم الأهلي ومنع التعرّض لأمن الدولة".
 

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