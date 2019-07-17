17/07/2019

الاندية تختبر لاعبين أجانب في كأس النخبة

يختبر العهد الذي سيشارك بفريق الشباب في مسابقة كأس النخبة التنشيطية المهاجمان العاجيان يوسف واتارا ومواطنه هرفي.

النجمة يستقبل النيجيري شوكودو

وكان المهاجم النيجيري شوكودو جوزف الذي كان ينشط في دوري قبرص التركية قد وصل إلى بيروت للإلتحاق بتدريبات نادي النجمة وسجل المهاجم 49 هدفًا الموسم الماضي.

وسيستهل اختباره مع النجمة بالمشاركة في منافسات كأس النخبة التي سيستهلها النبيذي بمواجهة الأنصار في الرابع والعشرين من تموز.

من جهة ثانية، تتواصل المفاوضات بين ناديي النجمة وشباب الساحل بهدف ضم الأول لاعب الثاني محمد سالم إلى صفوفه، وقد قطعت المفاوضات شوطًا كبيرًا، وباتت وجهات النظر متقاربة ما يقرب سالم من ملعب المنارة بعد إنهاء الإتفاق المالي بين الطرفين.

البرازيليان باولو وموسس في الأنصار

في المقابل، يخضع اللاعبان البرازيليان جاو بولو وموسيس لوكا للاختبار مع نادي الأنصار في مسابقة كأس النخبة التنشيطية تمهيدًا لاختيار أحدهما ليكتمل الثلاثي الأجنبي للأخضر الذي جدد للسنيغالي حاج مالك والتونسي حسام اللواتي. ويشغل اللاعبان مركز المدافع.

وكان الأنصار قد تعاقد مع اللاعب الواعد حسن فاضل قادمًا من الشباب العربي، لينضم فاضل إلى القافلة التي تعاقد معها الجهاز الفني للأخضر الساعي للحصد لقب الدوري.

الياباني شوتارو هاتوري إلى شباب البرج

من جهته، وصل اللاعب الياباني شاتورو هاتوري 28 عامًا إلى بيروت للإلتحاق بتدريبات شباب البرج الذي سيخوض منافسات كأس التحدي.

ويمتلك هاتوري مهارات مميزة تمكنه من اللعب بكافة مراكز الهجوم لاسيما الجناح الأيمن.

وتابع النادي تدعيم صفوفه للموسم المقبل فبعد التعاقد مع علي بزي على سبيل الإعارة ضم اللاعب قاسم مناع قادمًا من الشباب العربي على سبيل الإعارة لموسم واحد كما ضم اللاعب حسين فحص الوافد من العهد.

ويفاوض النادي الطامح للحضور بقوة في دوري الأضواء لاعب الصفاء حسن هزيمة وقد بات هزيمة قريبًا من الانتقال إلى الفريق بحسب مدربه حسين حمدان.

الحارس عباس حسن إلى الصفاء

الى ذلك، انتهت المفاوضات بين الحارس عباس حسن وإدارة نادي الصفاء ليوقع الحارس السابق للنجمة على كشوف الأصفر ويكون الحارس الأول للفريق البيروتي الطامح للعودة لدائرة المنافسة على اللقب.

هذا ومن المتوقع أن يفترق الشقيقان محمد وحسين فحص بعد مسيرة قضياها في نادي العهد، حيث سينضم محمد إلى نادي الصفاء فيما سيلتحق حسين بشباب البرج.

لاعبان برازيليان إلى البرج

وفي السياق، ينتظر أن يصل مدافع ومهاجم برازيلي للخضوع للتجربة خلال كأس التحدي التنشيطية مع نادي البرج، وفي حال نيلهما رضى الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد الدقة سيتم ضمهما للنادي الأصفر الساعي لوضع بصمته في دوري الكبار بعد غياب استمر ل16 عامًا.

وبحسب المعلومات فإن اللاعبين يتمتعان بمستوى جيد وقد عمل اللاعب البرازيلي السابق لأندية العهد والأنصار والنجمة فابيو على إحضارهما إلى لبنان، وقد أكد أنه مستعد لتحمل التكلفة المادية في حال لم يكونوا بالمستوى المطلوب.

الأخاء يضم حسن ديب

بدوره، تعاقد نادي الأخاء مع لاعب التضامن صور حسن ديب لتعزيز صفوفه تمهيدًا للمنافسة في الموسم المقبل.

وسبق لديب أن لعب للإصلاح برج الشمالي إلى جانب التضامن صور واللاعب هو الثالث الذي يضمه النادي الجبلي بعد المدافع علي بيطار والمهاجم علي مرقباوي.

فوز جديد ودي لشباب الساحل

وفي سياق متصل، واصل نادي شباب الساحل استعداداته لكأس النخبة التنشيطية والتي سيفتتحها بمواجهة العهد السبت المقبل بتحقيق فوز ودي على الشباب الغازية بهدفين في لقاء جمع الفريقين على ملعب مجمع بئر حسن.

وسجل السنيغاليان باكاري كوليبالي وداوادا ديامي هدفي الساحل الذي سبق له الفوز على ناديي النجمة والأنصار بنتيجة واحدة هي 3 1.

إقرأ المزيد في: رياضة