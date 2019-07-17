17/07/2019

شهداء وجرحى إثر تفجيريْن إرهابييْن في الحسكة ودرعا

استشهد وجرح عدد من جنود الجيش العربي السوري اثر استهداف سيارة عسكرية من قبل الإرهابيين على طريق اليادودة غرب مدينة درعا، في وقت أصيب مدنيان بجروح نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في حي غويران بمدينة الحسكة.

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة "سانا" أن إرهابيين استهدفوا صباح اليوم سيارة عسكرية على الطريق المؤدية إلى بلدة اليادودة غرب مدينة درعا، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر بجروح جرى نقلهم إلى المشفى الوطني في مدينة درعا لتلقي العلاج اللازم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السبت الماضي تعرض دورية للشرطة العسكرية في ريف درعا لهجوم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون من مجموعات تعمل بشكل متفرق بغية تصعيد الوضع في جنوب البلاد.

وفي الحكسة، أصيب مدنيان بجروح نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في حي غويران.

وأفادت "سانا" أن انفجار سيارة مفخخة نوع سوزوكي قرب طاحونة حي غويران بمدينة الحسكة أدى الى إصابة مدنيين اثنين بجروح و وقوع أضرار مادية بالمكان، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأصيب الخميس الماضي عدد من المدنيين بجروح نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جانب كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي في الحسكة.

إقرأ المزيد في: العالم