17/07/2019

قرار وزير العمل اللبناني يُشعل غضب المخيمات الفلسطينية

توحّد أهالي المخيمات الفلسطينية في الشمال على الإضراب ومنع دخول بعض السلع والبضائع الى داخل مخيمي نهر البارد والبداوي، وذلك احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني كميل بو سليمان بشأن اللاجئين الفلسطينيين.

الغضب المتواصل منذ أيام ارتفعت وتيرته منذ ساعات الصباح الاولى من اليوم الاربعاء، إذ أُقفلت مداخل مخيم نهر البارد بالإطارات المشتعلة.

وأطلق عدد من المتظاهرين شعارات انتقدت قرار وزير العمل، ووصفوه بالجائر والظالم بحق الشعب الفلسطيني، كما نفذت اعتصامات امام مراكز الأنروا وسط إقفال تام للمحال التجارية، وطالب مشاركون باستثناء الفلسطينيين من خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية، وأكدوا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الممثل الوحيد الذي باستطاعته دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين العودة الى فلسطين.

وجابت مسيرات ليلية الشوارع الرئيسة في مخيم نهر البارد رافعين الاعلام الفلسطينية، فيما أُطلقت عبر مواقع التواصل دعوات للالتزام بالتوقف عن استخدام السيارات بهدف عدم شراء المحروقات من المحطات، إضافة إلى دعوات لمقاطعة بعض أنواع السجائر بهدف الضغط اقتصاديا على الحكومة للتراجع عن القرار.



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