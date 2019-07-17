17/07/2019

مجموعة "صوفان": الرياض عاجزة عن مواصلة عدوانها على اليمن

أشارت مجموعة "صوفان" للإستشارات الأمنية و الإستخبارتية الأميركية إلى ان "الإنسحاب الإماراتي من اليمن سيجبر السعودية على تحمل "عبىء" أكبر في العدوان الذي تشنه على اليمن".

وأضافت المجموعة ان "هناك مؤشرات تؤكد حاجة الرياض إلى قوات لها على الأرض وطائرات في الأجواء في حال أرادت مواصلة الحرب"، مشيرة إلى أن "القوة السعودية-الإمارتية المشتركة فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، المتمثلة بهزيمة "أنصار الله"، عندما كانت لاتزال في قوتها".

وتحدثت المجموعة عن استهداف "أنصار الله" البنية التحتية والمطارات في السعودية، وقالت إن "هذا التهديد إزداد منذ بدء الحرب"، مضيفة أن "كل التهديدات التي قالت الرياض انها تبرر الحرب قد ارتفع منسوبها".

واعتبرت ان "نفوذ إيران في اليمن يتزايد وان هناك "تهديد عسكري متنامي" تشكله "أنصار الله" على المناطق الجنوبية السعودية"، زاعما ان هذا "التهديد"هو اكبر مما كان عليه قبل بدء الحرب".

وتابعت المجموعة أن "أبوظبي تعتبر ان التركيز على مواجهة إيران في جميع الملفات يضر بسمعة الإمارات في الغرب"، وقالت إن "السعودية حشرت نفسها في الزاوية دون ان تجد مخرجا سهلا في اليمن".

كما أشارت المجموعة إلى أن "الإنسحاب الإماراتي قد يؤدي إلى تكثيف الضربات الجوية السعودية، الامر الذي سيؤدي بدوره إلى المزيد من الدمار والخراب في اليمن".

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