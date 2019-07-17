17/07/2019

إيران: إعادة انتخاب آية الله جنتي رئيسًا لمجلس صيانة الدستور

أعيد انتخاب آية الله الشيخ أحمد جنتي اليوم رئيسًا لمجلس صيانة الدستور في ايران لعام آخر.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن انتخابات الهيئة الرئاسية لمجلس صيانة الدستور في ايران جرت صباح اليوم، بحضور فقهاء وحقوقيي هذا المجلس.

وأعيد خلال هذه الانتخابات انتخاب آية الله أحمد جنتي بغالبية الأصوات كرئيس لمجلس صيانة الدستور في ايران لعام آخر.

كما جرى في انتخابات اليوم، انتخاب عباس علي كدخدايي، نائبًا لرئيس مجلس صيانة الدستور ومتحدثاً بإسم المجلس لمدة عام.

وبموجب المقررات الداخلية لمجلس صيانة الدستور، تجرى انتخابات الهيئة الرئاسية لهذا المجلس مرة كل عام وينتخب خلالها الهيئة الرئاسية الجديدة لمدة عام.

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