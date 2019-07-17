العالم

الولايات المتحدة تُخطّط "لحماية" النقل البحري في الشرق الأوسط

17/07/2019

الولايات المتحدة تُخطّط "لحماية" النقل البحري في الشرق الأوسط

قال الممثل الأميركي الخاص لملف إيران براين هوك لموقع "بلومبيرج" إن الولايات المتحدة ستحيط دبلوماسيين أجانب في واشنطن عن مبادرة جديدة "لحماية" النقل البحري في الشرق الأوسط.

وأكد هوك أن القيادة الوسطى بالجيش الأميركي تعمل على خطة "لردع التهديدات للنقل البحري" في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

ولفت هوك إلى أنه سيكشف عن هذه الخطة خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون يوم الجمعة المقبل، مشددًا في الوقت نفسه على أن أيّ مساعٍ ستتطلب دعم دول أخرى.

وصرّح المسؤول الأميركي بأن أغلب النفط الذي يمرّ عبر مضيق هرمز يصل إلى آسيا، وبالتالي من الضروري للدول المعنية في المنطقة أن تلعب دورها في هذه الإست

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