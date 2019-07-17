العالم

إيران: برنامجنا الصاروخي غير قابل للتفاوض إطلاقًا

17/07/2019

إيران: برنامجنا الصاروخي غير قابل للتفاوض إطلاقًا

ردّت ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة على أنباء أوردتها بعض الوكالات العاليمة تزعم بأن طهران على استعداد للتفاوض حول برنامجها الصاروخي، مؤكدة أن البرنامج الصاروخي الدفاعي الايراني غير قابل للتفاوض إطلاقًا.

وجاء في بيان صدر عن الممثلية الايرانية في نيويورك "نفنّد استنباط وكالة أنباء "اسوشييتدس برس" من تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال المقابلة التي اجرتها معه قناة "ان بي سي"، وأضافت "وزير الخارجية كان قد قال إن أرادت اميركا التحدث حول الصواريخ فعليها ابتداء وقف بيع السلاح والتي تشتمل الصواريخ ايضًا لحكومات المنطقة، الا ان هذه الوكالة فسّرت هذه الجملة على اساس انها تعبّر عن رغبة ايران للتفاوض حول برنامجها الدفاعي الصاروخي".

وتابعت الممثلية الايرانية "الصواريخ الايرانية غير قابلة للتفاوض اطلاقًا مع أيّ أحد وأي دولة وفي أي وقت كان"، وأردفت "من المؤكد أن صحفيي وكالة "اسوشييتدبرس" ملمون بما يكفي بالحوار باللغة الانجليزية ليدركوا ويفهموا مفاهيم وجهات النظر الافتراضية"، متحدّثة عن "إدراج حصيلة خاطئة في عناوين الاخبار في حين ان النص واضح لا لبس فيه، انما يقلل من الاقبال العام على وسيلة الاعلام هذه".

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني