17/07/2019

إيران: برنامجنا الصاروخي غير قابل للتفاوض إطلاقًا

ردّت ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة على أنباء أوردتها بعض الوكالات العاليمة تزعم بأن طهران على استعداد للتفاوض حول برنامجها الصاروخي، مؤكدة أن البرنامج الصاروخي الدفاعي الايراني غير قابل للتفاوض إطلاقًا.

وجاء في بيان صدر عن الممثلية الايرانية في نيويورك "نفنّد استنباط وكالة أنباء "اسوشييتدس برس" من تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال المقابلة التي اجرتها معه قناة "ان بي سي"، وأضافت "وزير الخارجية كان قد قال إن أرادت اميركا التحدث حول الصواريخ فعليها ابتداء وقف بيع السلاح والتي تشتمل الصواريخ ايضًا لحكومات المنطقة، الا ان هذه الوكالة فسّرت هذه الجملة على اساس انها تعبّر عن رغبة ايران للتفاوض حول برنامجها الدفاعي الصاروخي".

وتابعت الممثلية الايرانية "الصواريخ الايرانية غير قابلة للتفاوض اطلاقًا مع أيّ أحد وأي دولة وفي أي وقت كان"، وأردفت "من المؤكد أن صحفيي وكالة "اسوشييتدبرس" ملمون بما يكفي بالحوار باللغة الانجليزية ليدركوا ويفهموا مفاهيم وجهات النظر الافتراضية"، متحدّثة عن "إدراج حصيلة خاطئة في عناوين الاخبار في حين ان النص واضح لا لبس فيه، انما يقلل من الاقبال العام على وسيلة الاعلام هذه".

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