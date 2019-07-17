17/07/2019

جيش الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية‎

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم اعتقال 19 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن "جنوده اعتقلوا 19 فلسطينيًا جرى تحويلهم لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين، وكذلك حيازة أسلحة ووسائل قتالية".

في محافظة رام الله، اعتقل جيش الاحتلال قيادات محلية وأسرى محررين من حماس في مدينة رام الله والبيرة، عرف منهم: سائد أبو البهاء من بيتونيا، وفايز وردة من البيرة، وسامي حسين وماهر دلايشة من مخيم الجلزون، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق عقب اقتحام مخيم الجلزون.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان واستولت على مركبة والد أحد المعتقلين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت سيد محمد الجبري، وشرف الدين ياسين أبو سالم، وهما من مخيم عايدة، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

أما في بلدة تقوع، اعتقل الاحتلال موسى جودت العمور، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما قام بتحطيم مركبة عمومية تعود لوالد المعتقل العمور، ومن ثم الاستيلاء عليها.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات العدو الفتى زيد أحمد بعجاوي، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة يعبد.

وبالإنتقال الى محافظة قلقيلية، أغلقت قوات الاحتلال، مداخل بلدة عزون، كما اعتقلت الشاب محمد عبد الرحمن نوفل، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

شمال الخليل في بلدة بيت أمر، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر سليمان أبو عياش بعد اقتحام منزله.

وفي مدينة دورا، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال الشاب شهاب عارف قزاز عقب اقتحام منزله في حي كريسة.

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