17/07/2019

صحف مصر والمغرب العربي: تونس تبحث معاقبة مرتديات "النقاب"

زعيم المعارضة في البرلمان التركي: لطرد الإخوان والتصالح مع مصر

سلطت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر اليوم الضوء على دعوة زعيم المعارضة في البرلمان التركي كمال كيليتشدار أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر.

ونقلت الصحيعة عن رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو قوله إنه "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية وأرادت أن تكسب، فيجب أولًا أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان".

وتابع كيليتشدار أوغلو قائلاً إنه "لابد أن يتركهم أي الإخوان.. من هم هؤلاء؟.. نحن نعيش في الجمهورية التركية ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء".

ومضى زعيم المعارضة خلال خطاب أمام أنصار من حزبه قائلًا: "ثانيًا عليك يا أردوغان أن تتصالح مع مصر، لماذا نتصارع مع مصر ونحن لدينا تاريخ مشترك وثقافة مشتركة معها"، وسأل عن السبب وراء عدم وجود سفير لتركيا في القاهرة.

الاتحاد الأوروبي: إطلاق جولة جديدة من حوار الطاقة مع مصر

بدورها، أشارت صحيفة "الأخبار" المصرية الى اطلاق رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير إيفان سوركوش وممثلو وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في جولة جديدة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة.

ونقلت الصحيفة عن وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي قوله في بيان صحفي إن الجانبين ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل الإسراع بوتيرة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، والتي تم التوقيع عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل 2018.

وأضاف الوفد أنه كنتيجة إيجابية لتوقيع مذكرة التفاهم وإقامة الحوار الناجح بين الطرفين دشن السفير إيفان سوركوش ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا التعاون بين وزارة البترول وميناء أنتويرب من أجل تطوير خدمات التموين بالوقود في مصر، وشارك في هذا الحدث سفيرا هولندا وبلجيكا، فضلا عن المدير العام لميناء أنتويرب الذي يعد الأكبر في أوروبا.

"النواب" المصري يوافق على قانون الجمعيات الأهلية

من جانبها، تناولت صحيفة "الجمهورية" خبر موافقة مجلس النواب المصري في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية"، وذلك بشكل نهائي.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية أنَّ مشروع القانون يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.

البرلمان التونسي يناقش فرض عقوبات على ارتداء "النقاب"

أما صحيفة "المصري اليوم" فأشارت في عددها اليوم إلى بدء لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي في مناقشة مقترح مشروع قانون يتعلق بـ"منع إخفاء الوجه في الأماكن العامة".

وينصّ مشروع القانون على فرض عقوبات بالسجن لمدة 15 يومًا وعقوبة مالية تقدر بـ4 دنانير و800 مليم للمخالفين أو كلاهما.

كما يشمل مشروع القانون منع الظهور بالأماكن العامة في زيّ يخفي الوجه مثل "النقاب" و"الأقنعة" من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل.

في المقابل، يُمكن استثناء من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواع مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.

يُذكر أن مشروع القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة هو مبادرة تشريعية لكتلة "الحرة لمشروع تونس"، وقد تم عرضه في مجلس نواب الشعب منذ سنة 2016.

بيان لـ6 دول يدعو إلى وقف القتال في ليبيا

وأدرجت صحيفة "الشروق" المصرية في عددها خبر إصدار كل من حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة أمس الثلاثاء بيانًا حول الوضع في ليبيا دعت فيه إلى وقف التصعيد الفوري والإقتتال الحالي.

وجاء في البيان الذي أوردته وزراة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تعرب عن القلق العميق إزاء الأعمال العدائية المستمرة في طرابلس وتدعو إلى وقف التصعيد الفوري ووقف القتال الحالي وتحث على العودة إلى العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، إذ أودى العنف المستمر بحياة ما يقرب من 1100 شخصا ودفع بأكثر من 10 آلاف شخص إلى النزوح وزاد حالة الطوارئ الإنسانية، كما تهدد المواجهة المستمرة بزعزعة استقرار قطاع الطاقة في ليبيا وتفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط".

حوار "استراتيجي" بين تونس وأمريكا

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية الى ترؤس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ونظيره الامريكي مايك بومبيو في مقر وزارة الخارجية الامريكية أشغال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة الامريكية بحضور وفدين من كبار المسؤولين التونسيين والامريكيين.

وبحسب بلاغ صحفي لوزارة الشؤون الخارجية تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل للازمة في ليبيا، بالإضافة إلى آليات التعاون المشترك في أفق عضوية تونس غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020 و2021.

بدوره، أعرب بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة الامريكية لاستمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا بمستوى التعاون المتميز بين البلدين وبالجهود التي تقوم بها تونس لتكريس الديمقراطية، ومؤكدا إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة دعم تونس في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية.

الجزائر: إفراج مؤقت عن وزير السياحة

في سياق منفصل، أشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى قرار المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي مجددا تحت الرقابة القضائية بتهم فساد، فيما استفاد الوزير الحالي للسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود من إفراج مؤقت بعد الاستماع لأقواله في قضية فساد تتعلق بقضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، فيما ينتظر أن يستمع اليوم المستشار المحقق بالمحكمة العليا لوزير الصناعة الأسبق محجوب بدة في قضايا فساد.

وكان جودي مثل أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الذي استمع إليه في قضايا فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ليغادر بعد حوالي ساعة ونصف مقر المحكمة العليا بعدما وقّع أمام المستشار وفقا لإجراءات الرقابة القضائية أمر حضوره مرة كل شهر أمام الجهة القضائية نفسها، ويعد القرار الثاني من نوعه في حق جودي.

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