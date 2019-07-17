اليمن

الإمارات تدرّب مرتزقة من سقطرى

17/07/2019

الإمارات تدرّب مرتزقة من سقطرى

كشفت مصادر يمنية أن القوات الإماراتية نقلت 260 شخصا من المرتزقة تابعين لميليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" من محافظة سقطرى اليمنية، إلى دولة الإمارات من أجل تدريبهم.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المصادر اليمنية أن المجندين غادروا جزيرة سقطرى على متن طائرة إماراتية.

ويأتي الحديث عن نقل مجندين تابعين لـ "المجلس الانتقالي" في سقطرى بعد أيام من إعلان مسؤول محلي عن قيام القوات الإماراتية في عدن بنقل نحو 400 عنصر من ميليشيات "المجلس" في محافظة الضالع لغرض التدريب في الخارج.

وقام العشرات ممَّن جندتهم الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة بافتعال المشاكل داخل سقطرى، والاعتداء على موكب محافظ الجزيرة رمزي محروس ووزير الثروة السمكية فهد كفاين في 17 حزيران/يونيو الماضي.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.

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