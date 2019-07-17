العالم

مجلس النواب الأمريكي يُدين تصريحات ترامب العنصرية

17/07/2019

مجلس النواب الأمريكي يُدين تصريحات ترامب العنصرية

صادق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على قرار يدين ما وصفه بـ "التصريحات العنصرية" للرئيس دونالد ترامب التي وجهها مؤخرًا إلى عدد من النائبات الديمقراطيات من أصول أجنبية بأغلبية 240 صوتًا مقابل 187 مُعارضًا.

وجاء في نص القرار: "يدين مجلس النواب بحزم التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب، التي شرعت وعززت الكراهية تجاه الأمريكيين الجدد والناس من ذوي البشرة الملونة والخوف منهم".

وكتب ترامب سابقًا على حسابه على موقع "تويتر" أن "عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات أتين إلى الولايات المتحدة من الدول التي تعد حكوماتها كارثة كاملة، وهي الأسوأ والأكثر فسادًا في العالم كله، يعلمن حاليًا الناس في الولايات المتحدة، التي تعد أعظم وأقوى دولة في العالم، كيف يجب أن تحكم الحكومة".

وأثارت هذه التصريحات انتقادات شديدة من قبل نواب الحزب الديمقراطي.

وأجرت النائبات الديمقراطيات اللواتي هاجمهن ترامب، وهم رشيدة طليب، وألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، مؤتمرًا صحفيا دعون خلاله لعزل الرئيس.

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