17/07/2019

قائد "أنصار الله" لمارتن غريفيث: الطرف الآخر تلكّأ عن الالتزام باتفاق الحديدة

أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية السيد عبد الملك الحوثي خلال لقائه اﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷ‌ﻣﻤﻲ إلى ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﺭﺗﻦ غريفيث يوم أمس الثلاثاء، جاهزية الوفد الوطني للسلام العادل وضرورة وقف العدوان وفك الحصار الظالم وفتح المطار كون هذه القضايا تلامس حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني.

ووفقا لرئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، فقد جرى التطرق خلال اللقاء إلى ضرورة الإسراع في إنجاز ملف الأسرى والتذكير بموافق الوفد الوطني الماضية التي سبق وطرحها غريفيث في لقاءاته الأخيرة في صنعاء كمقترحات منه وتم قبولها إلا أنها قوبلت بالرفض من الطرف الآخر.

كما تناول اللقاء استمرار قوى العدوان في الإجراءات التعسفية التي تخالف المعايير القانونية والإنسانية التي تجرم استخدام الاقتصاد كورقة عسكرية وقسرية، إذ تم تذكير الأمم المتحدة بهذا الجانب بما فيها مبادرات المجلس السياسي الأعلى والتي جاءت منسجمة مع التفاهم الذي حصل في مشاورات السويد وتجاهل الطرف الآخر لأي معالجات إنسانية.

وفي هذا السياق، حمّل السيد الحوثي قوى العدوان ومرتزقتها كامل المسؤولية عن استمرار هذا التعسف وما سينتج عنه واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، وما ينجم عنه من آثار كارثية على المستوى الإنساني والاقتصادي والصحي للمواطن اليمني الذي يعاني معاناة كبيرة نتيجة إغلاقه.

كما جرى تذكير الأمم المتحدة بالخطوات التي قدمها الوفد الوطني منذ اتفاق السويد وما بعده، سعيا لفتح المطار أمام المسافرين والمرضى والعالقين والطلاب وغيرهم.

واستنكر السيد الحوثي في اللقاء تلكؤ الطرف الآخر في التقدم في اتفاق الحديدة على الرغم من تقديم الوفد الوطني خطوة أحادية الجانب ضمن إعادة الانتشار في الموانئ وما يحصل من خروقات ومماطلة مكشوفة عن التقدم في التنفيذ، محمّلًا الطرف الآخر كامل المسؤولية عن ذلك خاصة استمرار حصار أبناء منطقة الدريهمي لما يُقارب العام.

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