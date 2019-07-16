اليمن

عملية يمنية واسعة بطائرات قاصف 2k على مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بعسير

16/07/2019

عملية يمنية واسعة بطائرات قاصف 2k على مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بعسير

نفذ سلاح الجو المسير للجيش واللجان الشعبية اليمنية، عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف2k.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية الواسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة عالية.

وأوضح أن العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار جيزان وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

كما اعلن العميد سريع ان الطيران المسير نفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير، أصابت أهدافها بدقة عالية.‎

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