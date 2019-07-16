16/07/2019

خسوف للقمر مساء اليوم

يترقّب العالم مساء اليوم خسوفًا جزئياً للقمر وذلك ابتداء من الثامنة إلا ربعا بتوقيت القدس الشريف.

وسيبلغ هذا الكسوف الجزئي -الذي يمكن مشاهدته في جزء كبير من العالم بأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية وجزء من آسيا- حده الأقصى عند العاشرة والنصف بتوقيت القدس الشريف،، ولن ينتهي بصورة كاملة قبل الواحدة والثلث فجر اليوم التالي.

وسيبتلع ظل الأرض نسبة 65% من سطح القرص القمري، والجزء الذي سيبقى مرئيًا سيكون على الأرجح مغطّى بغلالة رقيقة نحاسية اللون، ولن تكون مشاهدته واضحة في بعض المناطق، إلا أنها بالمحيط الهندي عموما وما جاوره ستكون جيدة.

وعلى عكس الكسوف الشمسي، لا تتطلب مراقبة الكسوف القمري أي حماية، ويمكن متابعته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب والمنظار، إلّا أن القمر في بعض المناطق سيكون منخفضًا جدًا وقريبًا من الأفق، ممّا يحتم البحث عن مجال رؤية واضح بالاتجاه بين الشرق والجنوب الشرقي لتمييز هذه الظاهرة بوضوح.

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