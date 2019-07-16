16/07/2019

سواتر تُرابية لحماية مستوطنات "غلاف غزة‎"

ذكر موقع القناة 12 الاسرائيلية أن سلطات الاحتلال في مستوطنات "غلاف غزة" أقامت مؤخرًا سواتر ترابية هدفها منع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من القطاع على الطرق في المنطقة.

وأشارت القناة وفق توثيق نُشر اليوم الى أنه يمكن رؤية السواتر التي ستمنح حماية لكل المنطقة التي كانت مكشوفة حتى الآن، و"ستمنع" إطلاق الصواريخ على السكان والزائرين الذين يستقلون الطريق، والمزارعين الذين يعملون في حقولهم وأيضًا على الجنود في حقول الرماية الموجودة في الجوار.

ويلفت موقع القناة الى أن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية يوآف هورفيتش اجتمع قبل حوالي شهرين بممثلي وزارة المالية، وزارة الحرب، الجبهة الداخلية ووزارة النقل، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع أدّى إلى مقتل شخص من مستوطنة إيرز، وفي نهاية اللقاء قرروا تمرير ميزانية تقدّر بـ10 ملايين شيكل لصالح مشروع تحصين سكة الحديد من إطلاق النيران الصاروخية في المنطقة.

إضافة لذلك، تقرر في اللقاء تحصين الطريق 34 وطرقات أخرى في غلاف غزة متاخمة لمستوطنات معرضة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع من القطاع، على ما جاء في موقع القناة 12.

وكجزء من إستخلاص العبر في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، أُقيمت السواتر الترابية على الطريق الواقع بين النصب التذكاري "السهم الأسود"، القريب من مكان تعرض الحافلة لصاروخ مضاد للدروع، على طول كيلومتر بإتجاه الشمال، وذلك بعد جولة التصعيد الأخيرة.

إقرأ المزيد في: عين على العدو