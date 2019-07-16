العالم

الإمام الخامنئي:  قرصنة بريطانيا البحرية لن تبقى دون ردّ وتقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي مستمرّ

16/07/2019

الإمام الخامنئي:  قرصنة بريطانيا البحرية لن تبقى دون ردّ وتقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي مستمرّ

أعلن آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي أن "قرصنة بريطانيا الخبيثة لن تبقى دون ردّ"، مؤكدًا أن "بريطانيا الخبيثة تقوم بقرصنة بحرية وتسرق سفيتنا وترتكب الجريمة ثم تُضفي عليها صبغة قانونية".

وخلال استقباله خطباء وأئمة صلاة الجمعة في عموم إيران بمناسبة الذكرى السنوية لأول صلاة جمعة بعد الثورة الإسلامية والتي عقدت في عام 1980، أشار سماحته إلى النهج الذي تسلكه الدول الغربية في تعاملها مع الدول الأخرى، وقال "المعضلة الكبرى التي تعاني منها الدول الأوروبية هي روح التكبر ولو وجدت دولة ضعيفة أمامهم فإنهم يلجؤون إلى هذه الطبيعة لكن لو وجدت دولة قوية تعرف حقيقتهم وتقف بوجههم فإنها ينهزمون".

واعتبر أن "سبب استمرار المشاكل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاوروبيين يعود الى نزعتهم المتكبرة"، وتابع "مثلما قال وزير خارجيتنا والذي يبذل الجهود هو ان اوروبا كان على عاتقها 11 التزاما ولم تنفذ ايا منها. فوزير الخارجية الذي ياخذ الاعتبارات الدبلوماسية بنظر الاعتبار يقول ذلك صراحة ولكن ما فعلناه نحن ؟ لقد نفذنا تلك الالتزامات وما يفوقها"، وأردف "الآن وبعد أن بدأت إيران بخفض التزاماتها وستستمر في ذلك بالتأكيد، بدأوا هم بالاعتراض بكل صلافة وهم الذين لم ينفذوا التزاماتهم الـ 11".

وشدّد سماحته على أن "الجمهورية الاسلامية والعناصر المؤمنة لن يدعوا هذه الممارسات الخبيثة تمرّ دون ردّ، وسيردون عليها في الفرصة والمكان المناسب"، وقال إن "عمليّة تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي ستستمرّ حتمًا".
 

الجمهورية الاسلامية في إيران

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