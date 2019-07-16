16/07/2019

الزعنون يدعو الرئيس بري لمعالجة قرار وزارة العمل اللبنانية بشأن اللاجئين الفلسطينيين

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي رسالة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون نوّه فيها بمواقف رئيس المجلس في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، حسب تعبيره، متطلعًا الى حكمة الرئيس برّي وخبرته في معالجة الآثار السلبية لقرار وزارة العمل اللبنانية تجاه بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين.

وقال الزعنون في الرسالة: "اننا في المجلس الوطني الفلسطيني اذ نتابع مواقفكم الصلبة والتي لا تلين في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية والمحاولات الامريكية الاسرائيلية للنيل من حقوق شعبنا المشروعة في العودة والدولة، فإننا نؤكد لكم حرصنا الشديد على لبنان واستقراره كما هو حرصنا وإصرارنا على النضال سويًا ليعود اللاجئ الفلسطيني الذي تستضيفه لبنان مشكورة منذ 71 عامًا، وكافة اللاجئين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها بفعل الارهاب وآلة القتل الاسرائيلي".

واضاف الزعنون في رسالته: "لايساورنا الشك ابدًا في حرصكم العالي على أن يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بكرامة وانسانية الى حين عودتهم الى ديارهم، ولذلك فإننا نتطلع الى حكمتكم وخبرتكم الممتدة في معالجة الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل والاجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية بحق اصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين مما الحق اضرارًا كبيرة بالحقوق الانسانية والمدنية واغلاق ابواب المعيشة امام اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في بلدكم الشقيق".

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