عين على العدو

نتنياهو يدفع نحو اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية‎

16/07/2019

نتنياهو يدفع نحو اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية‎

 كشفت القناة 13 الاسرائيلية عن مصادر صهيونية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يبدي اهتماما بالسفر الى كوريا الجنوبية نهاية شهر تموز، من أجل التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.

وبحسب القناة، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف نقل الحملة الانتخابية الى الخارج، كما فعل في الانتخابات السابقة، للتأكيد على "خبرته الواسعة" في موضوع السياسات الخارجية. وضمن هذا السياق، يريد نتنياهو السفر نهاية هذا الشهر في زيارة ثانية الى اليابان.

واشارت القناة الى ان نتنياهو يريد استغلال زيارته الى سيول من اجل التوقيع الى اتفاق التجارة الحرة الذي تبلور بين الطرفين، وأضافت "يتعلق الامر باتفاق يساوي المليارات لـ"السوق الإسرائيلي" – سواء بزيادة تصدير الشركات الإسرائيلية الى كوريا الجنوبية، او بالاسعار الرخيصة للمنتجات المستوردة من كوريا الجنوبية – بشكل خاص المنتجات الالكترونية والسيارات".

مسؤولون كبار مطلعون على الموضوع قالوا إن اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية يتضمن بندًا جغرافيًا يُستثنى منه المستوطنات. ووفق كلامهم، التسهيلات التي يتضمنها الاتفاق لن تسري على البضائع ومنتجات المستوطنات في الضفة الغربية، شرقي القدس والجولان المحتلين.

إقرأ المزيد في: عين على العدو

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎

16/10/2019

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎
غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو

16/10/2019

غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو
جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎

16/10/2019

جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎
القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 

16/10/2019

القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 
شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"

15/10/2019

شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"
"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس

15/10/2019

"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني