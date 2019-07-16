16/07/2019

نتنياهو يدفع نحو اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية‎

كشفت القناة 13 الاسرائيلية عن مصادر صهيونية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يبدي اهتماما بالسفر الى كوريا الجنوبية نهاية شهر تموز، من أجل التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.

وبحسب القناة، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف نقل الحملة الانتخابية الى الخارج، كما فعل في الانتخابات السابقة، للتأكيد على "خبرته الواسعة" في موضوع السياسات الخارجية. وضمن هذا السياق، يريد نتنياهو السفر نهاية هذا الشهر في زيارة ثانية الى اليابان.

واشارت القناة الى ان نتنياهو يريد استغلال زيارته الى سيول من اجل التوقيع الى اتفاق التجارة الحرة الذي تبلور بين الطرفين، وأضافت "يتعلق الامر باتفاق يساوي المليارات لـ"السوق الإسرائيلي" – سواء بزيادة تصدير الشركات الإسرائيلية الى كوريا الجنوبية، او بالاسعار الرخيصة للمنتجات المستوردة من كوريا الجنوبية – بشكل خاص المنتجات الالكترونية والسيارات".

مسؤولون كبار مطلعون على الموضوع قالوا إن اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية يتضمن بندًا جغرافيًا يُستثنى منه المستوطنات. ووفق كلامهم، التسهيلات التي يتضمنها الاتفاق لن تسري على البضائع ومنتجات المستوطنات في الضفة الغربية، شرقي القدس والجولان المحتلين.

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