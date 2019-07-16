16/07/2019

توتنهام يرغب باستعادة غاريث بايل ونيمار يبلغ ناديه برغبته بالرحيل

ما زال الراتب المرتفع الذي يتقاضاه الجناح الويلزي غاريث بايل عائقًا أمام رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب بالتخلص منه.

فقد كشفت صحيفة "ماركا" عن نية نادي توتنهام وصيف دوري أبطال أوروبا باستعادة نجمه السابق مقابل مبلغ يصل لـ60 مليون يورو إلا أن النادي اللندني لا يمكنه دفع أكثر من نصف الراتب الذي يحصل عليه المهاجم الويلزي مع ريال مدريد والبالغ 17 مليون يورو سنويًا.

نيمار يعود لباريس سان جرمان

من جهته، التحق النجم البرازيلي نيمار بفريقه باريس سان جرمان دون أن يخوض التدريبات الجماعية لبطل فرنسا بل عرض الحساب الرسمي لبطل الدوري صورة لنيمار في الصالة الرياضية للفريق.

وعقد المهاجم البرازيلي اجتماعًا مع المدير الرياضي ليوناردو أبلغه خلاله رغبته بالرحيل عن حديقة الأمراء.

ويطمح برشلونة الإسباني لاستعادة لاعبه السابق بصفقة تبادلية تشمل البرازيلي فيليبي كوتينيو ولاعبين بقيمة 220 مليون يورو.

يوفنتوس ينهي صفقة الهولندي ديلخت

بدوره، أنهى نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم صفقة انتقال المدافع الهولندي ماتياس ديلخت 19 عامًا قادمًا من أياكس بقيمة قدرت ب70 مليون يورو علمًا بأن المدافع الشاب والذي سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات سيخضع للفحص الطبي الثلاثاء تمهيدًا لتقديمه لوسائل الإعلام وجمهور السيدة العجوز.

فرنسا تهزم تشيكيا في بطولة أوروبا للشباب

الى ذلك، حقق المنتخب الفرنسي لما دون 19 عامًا فوزًا مستحقًا على نظيره التشيكي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أوروبا للشباب ما دون 19 عاما ليتصدر منتخب الديكا ترتيب المجموعة.

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