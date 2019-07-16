16/07/2019

"حماس" تُطالب بلجنة تحقيق دولية بظروف استشهاد الأسير طقاطقة

طالبت حركة "حماس" اليوم بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتظهر للعالم تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسير نصار طقاطقة خلال أسبوعين ليرحل شهيدا في العزل الانفرادي بسجن الرملة.

وقالت حركة "حماس" إن "استشهاد الأسير طقاطقة في سجون الاحتلال يؤكد مرة أخرى الوجه الإجرامي للاحتلال في تعامله مع أسرانا البواسل من خلال أقبية التحقيق المظلمة، وعبر سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي، فالأسير طقاطقة لم يمض على اعتقاله سوى أسبوعين ليعود جثمانا محمولا لعائلته".

ودعت جماهير الشعب والقوى والفصائل إلى تحرك جماهيري واسع لحماية الاسرى في سجون الاحتلال، مضيفة أن "تصعيد حكومة الاحتلال ما زال متواصلا ضد الأسرى عبر سلسلة من الإجراءات القمعية والحرمان من أبسط ظروف المعيشة الإنسانية".

وتقدمت الحركة بالتعزية لعائلة الشهيد، داعية جماهير الشعب الفلسطيني الى الوقوف بجانبها، ومؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن ينسى شهداءه وأسراه، وأن عهد الحرية الذي قطعته المقاومة للاسرى سيتواصل بقوة وصلابة لتحقيقه.

فلسطين المحتلة

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