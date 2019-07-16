16/07/2019

استعدادات وانتقالات: سلوفيني تحت أنظار العهد

وضع الجهاز الفني وإدارة نادي العهد المهاجم السلوفيني لوكا ماجيكين 29 عامًا ضمن لائحة خيارات بطل لبنان الطامح للفوز بكأس الإتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، ليكون في حال ضمه ثالث أجانب الأصفر بعدما جدد للسوري أحمد الصالح والغاني عيسى يعقوبو.

وأحرز المهاجم ماجكين 17 هدفًا في الدوري السلوفيني الموسم المنقضي ويتميز ببنية جسدية ضخمة وطول فارع.

وتقدر القيمة السوقية للاعب الأوروبي بـ200000 دولار ليكون من أكبر الصفقات الأجنبية التي حضرت إلى لبنان.

أحمد زريق يلتحق بتدريبات العهد

من جهته، التحق اللاعب المميز أحمد زريق بتمارين فريقه العهد الاثنين بعد عودته من إجازة قصيرة قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك زريق في المران الذي قاده المدرب باسم مرمر بغياب لاعبي المنتخب الوطني.

الأنصار يجدد لحسين عواضة

أعلن نادي الأنصار الطامح للظفر بلقب الدوري اللبناني تجديد عقد جناحه حسين عواضة دون الكشف عن المدة الزمنية للتجديد وعواضة الذي شارك في عدد من مباريات الأخضر في مرحلة الأياب وقدم مستوىً جيدًا مع المدرب الأردني عبد الله أبو زمع هو رابع لاعب يجدد مع الأخضر بعد لاعبي الوسط عدنان حيدر والمخضرم عباس عطوي اونيكا والمهاجم حسن سعد سوني. إضافة للسنيغالي حج مالك تالا ولاعب الوسط التونسي حسين اللواتي لموسمين.

وكانت إدارة الأنصار قد ضمت خمسة لاعبين على رأسهم قائد المنتخب الوطني حسن معتوق إلى الحارسين نزيه أسعد ونمر لحود قادمًا من المكسيك والظهير الأيسر للبقاع الرياضي كلفن ضو ولاعب الوسط جهاد أيوب.

الأخاء يضم المدافع علي بيطار بديلاً لأحمد عطوي

أعلن نادي الأخاء الأهلي عاليه عن تعاقده مع المدافع علي بيطار 26 عامًا لمدة موسمين ليكون بديلاً عن قلب الدفاع أحمد عطوي الذي غادر أسوار النادي الجبلي.

وسبق للأخاء الذي يسعى للمنافسة على مختلف الجبهات أن جدد تعاقده مع لاعبي الفريق محمد عطوي وسعيد عواضة كما ضم الواعد علي مرقباوي.

علي بزي بالإعارة إلى شباب البرج الذي يفاوض حسن المحمد ويوسف الحاج

الى ذلك، ضم نادي شباب البرج لاعب النجمة علي بزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويتفاوض النادي الصاعد حديثًا لدوري الأضواء مع لاعبي النجمة السابقين يوسف الحاج وحسن المحمد بهدف ضمهم للفريق الواعد.

لجنة المسابقات تنقل لقاء النجمة والأنصار إلى طرابلس

وفي سياق متصل، قررت لجنة المسابقات في الإتحاد اللبناني لكرة القدم نقل مباراة النجمة وغريمه الأنصار المقررة في الرابع والعشرين من تموز ضمن الدور الأول لمسابقة كأس النخبة من ملعب جونية البلدي إلى ملعب طرابلس.

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