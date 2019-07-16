لبنان

الموسوي: العقوبات الأمريكية على نواب حزب الله اعتداء فاضح على البرلمان

16/07/2019

الموسوي: العقوبات الأمريكية على نواب حزب الله اعتداء فاضح على البرلمان

أكد عضو تكتل نواب بعلبك الهرمل إبراهيم الموسوي أن مجلس النواب بدأ مناقشة الموازنة بالهيئة العامة لوضع اللمسات الأخيرة قبل اقرارها، مشيرًا الى أن المشكلة في لبنان أنه لا يوجد موازنة بل يوجد نهب منظم ومحاصصات طائفية في ظل الغياب التام للرؤيا ويوجد محميات سياسية ومشكلة بالقضاء وأدوات المحاسبة غير موجودة.

وخلال رعايته احتفال تخريج طلاب مدرسة الإمام المهدي (عج) في بعلبك، قال الموسوي إن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان قد طالب بوزارة تخطيط من أجل اعتماد الرؤيا في ظل غياب الرؤى الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والتربوية".

واضاف: "هناك مياومون يعملون بالسياسة في نظام ريعي رهيب ومريع يقوم بهذه المشاكل وكأننا نشتري الوقت لزمن محدد، وإذا بقي الأمر على ما هو عليه نحن  ذاهبون إلى وقت عصيب".

وأكد الموسوي أن "مجلس النواب انتخب من قبل الشعب وهو أعلى سلطة وهو مصدر السلطات"، لافتًا الى أن القرار الأميركي الأخير على بعض نواب حزب الله هو اعتداء فاضح على الشعب بأكمله وعلى المجلس والدستور.

وشدد على أن هذه الاجراءات أوسمة شرف وعز وفخر ومجد.

وختم الموسوي قائلًا: "وجودنا هو بفضل تضحيات الشهداء"، واعدًا بحماية ظهر المقاومة والبقاء على هذا الخط.

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني