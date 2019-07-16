16/07/2019

الموسوي: العقوبات الأمريكية على نواب حزب الله اعتداء فاضح على البرلمان

أكد عضو تكتل نواب بعلبك الهرمل إبراهيم الموسوي أن مجلس النواب بدأ مناقشة الموازنة بالهيئة العامة لوضع اللمسات الأخيرة قبل اقرارها، مشيرًا الى أن المشكلة في لبنان أنه لا يوجد موازنة بل يوجد نهب منظم ومحاصصات طائفية في ظل الغياب التام للرؤيا ويوجد محميات سياسية ومشكلة بالقضاء وأدوات المحاسبة غير موجودة.

وخلال رعايته احتفال تخريج طلاب مدرسة الإمام المهدي (عج) في بعلبك، قال الموسوي إن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان قد طالب بوزارة تخطيط من أجل اعتماد الرؤيا في ظل غياب الرؤى الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والتربوية".

واضاف: "هناك مياومون يعملون بالسياسة في نظام ريعي رهيب ومريع يقوم بهذه المشاكل وكأننا نشتري الوقت لزمن محدد، وإذا بقي الأمر على ما هو عليه نحن ذاهبون إلى وقت عصيب".

وأكد الموسوي أن "مجلس النواب انتخب من قبل الشعب وهو أعلى سلطة وهو مصدر السلطات"، لافتًا الى أن القرار الأميركي الأخير على بعض نواب حزب الله هو اعتداء فاضح على الشعب بأكمله وعلى المجلس والدستور.

وشدد على أن هذه الاجراءات أوسمة شرف وعز وفخر ومجد.

وختم الموسوي قائلًا: "وجودنا هو بفضل تضحيات الشهداء"، واعدًا بحماية ظهر المقاومة والبقاء على هذا الخط.

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