16/07/2019

حاكم ولاية أركنساس السابق يدعو ترامب للاعتراف بمستوطنات الضفة كجزء من الكيان الغاصب

كشف مايك هاكبي، حاكم ولاية أركنساس الأميركية السابق وهو أحد المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تحدث مع الأخير حول إمكانية الاعتراف بالمستوطنات كجزء من الكيان الصهيوني.

وفي حديث لصحيفة "إسرائيل هيوم"، قال هاكبي:"أدعم تمامًا مثل هذه الخطوة وقلتُ ذلك للرئيس..أعبِّر عن رأيي كشخص مستقل وليس كممثل للإدارة، لكن بحسب رأيي ستكون هذه خطوة مبررة تساهم في الأمن"، وفق تعبيره.

وإذ زعم هاكبي أن "هذه المناطق هي الضفة الغربية، بحجة أنها مناطق الوطن القديم للشعب اليهودي"، على حدّ قوله، إلا أنه رفض في أن يقول كيف كان ردّ ترامب عليه، وصرّح "لقد عبّرتُ عن رأيي وسأبُقي ردّه سريًا، وليس لدي أيّة صلاحية للتحدث نيابة عنه".

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