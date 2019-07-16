16/07/2019

اعتقالات وهدم منشآت في الضفة الغربية المحتلّة

اعتقل جيش الاحتلال اليوم ثمانية شبان فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، كما قامت آلياته العسكرية بهدم منشآت زراعية وسكنية في محافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال جيش الاحتلال إن جنوده اعتقلوا 8 فلسطينيين في الضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والجنود.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مخيم جنين أحدهم أسير محرر، وذلك بعد اقتحامها المخيم ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وبحسب مصادر محلية، فإن الأسير المحرر هو محمد معتصم صباغ، إضافة إلى الشبان مجاهد العامر، وأيسر السعدي، وأوس زهير عويس.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ثائر قطيش من بلدة عتيل شمال طولكرم، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

أما في محافظة قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعيد زياد أبو هني من بلدة عزون وحسن كمال شواهنة من بلدة كفر ثلث، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واقتحمت قوّات الاحتلال مصطحبة آلياتها الثقيلة وجرافات صباح اليوم الثلاثاء منطقة واد الغروس القريبة من مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة مصطحبة آلياتها الثقيلة، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، ومنعت السكان من الاقتراب والدخول إليها، وشرعت الجرافات بعمليات هدم لمنشآت سكنية وزراعية وتجريف لأراضٍ زراعية شرق الخليل.

فلسطين المحتلة

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