عين على العدو

مساعٍ إسرائيلية لبيع منظومة "القبة الحديدية" لكوريا الجنوبية

16/07/2019

مساعٍ إسرائيلية لبيع منظومة "القبة الحديدية" لكوريا الجنوبية

يسعى العدو إلى إبرام صفقات أسلحة مع كوريا الجنوبية وبيعها منظومة "القبة الحديدة"، تزامنا مع زيارة قام بها رئيس الكيان المحتلّ رؤوفيين ريفلين إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، ولقائه رئيس البلاد مون جيه-إن والتوقيع على مذكرة تفاهم لاتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.

وتأتي الصفقة في ظل إعلان وسائل إعلام العدو عن عزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن زيارة إلى سيول في نهاية شهر تموز/يوليو الجاري، للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.

وفي هذا السياق، قالت هيئة البث الرسمية في كيان العدو "كان" أنه خلال زيارة ريفلين لكوريا الجنوبية عُقدت جلسة برئاسة كبار قادة الصّناعة والتّجارة من كلا الطرفين، وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجالات التجارة.

وفي أعقاب الزيارة، أُعيدت مناقشة صفقة بيع منظومة "القبة الحديدية" إلى سيول، بحسب "كان".

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