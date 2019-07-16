لبنان

بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة.. العسكريون المتقاعدون يعتصمون

16/07/2019

بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة.. العسكريون المتقاعدون يعتصمون

نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا تزامنا مع انعقاد جلسات المجلس النيابي المخصصة لمناقشة موازنة الـ 2019 احتجاجًا على بعض البنود.

العسكريون المتقاعدون بدأوا بالتجمع أمام الخيمة التي كانت نصبت بالأمس في ساحة الشهداء في بيروت وبات فيها بعض العسكريين المتقاعدين الذين اضربوا عن الطعام تحضيرًا للاعتصام الكبير اليوم، وسط اجراءات أمنية مشددة.

وأعلن ​العسكريون المتقاعدون​ من ​ساحة الشهداء​ ​"أننا كنا نحاول عرقلة وصول النواب للمجلس لكي يصحوا  اذا أنه حتى اليوم لم نأخذ مستحقاتنا ونحاول الآن إقفال المنافذ التي توصل النواب إلى الداخل".

مجموعة ثانية من حراك العسكريين المتقاعدين اعتصمت أمام مبنى جريدة "النهار" باتجاه وسط البلد، ورفعت المجموعة يافطة كتب عليها "مثلما دافعنا عن الوطن سندافع عن حقوقنا".

ودعا العميد المتقاعد مارون خريشة خلال اعتصام الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى أمام مبنى "النهار" "النواب العمداء في المجلس النيابي للتصدي للظلم اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين".

وسأل النواب: "بأي تشريع في العالم تدفع ضريبة الدخل مرتين وبأي حق تحرمون العسكريين من الطبابة وهي احد اهم اسباب جهوزيتهم للتصدي لاي عدوان؟".

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